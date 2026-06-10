Sesionará este jueves el HCD: los temas que se tratarán

El Honorable Concejo Deliberante desarrollará este jueves 11 de junio, a partir de las 09:00, la séptima sesión ordinaria del período legislativo 2026. El orden del día incluye el ingreso de proyectos de ordenanza orientados a la planta del personal municipal, donaciones de terrenos del Departamento Ejecutivo y solicitudes de informes y mantenimiento en diversos barrios de la ciudad.

Entre los expedientes que tomarán estado parlamentario en término reglamentario, se destaca un proyecto de ordenanza presentado por el bloque Partido Libertario que propone derogar la adhesión obligatoria al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para los empleados de la Municipalidad.

Por su parte, el Departamento Ejecutivo ingresó un conjunto de expedientes para otorgar donaciones de inmuebles a particulares. Las propiedades se encuentran distribuidas en diferentes sectores.

Asimismo, el Ejecutivo elevó un proyecto para convalidar la adjudicación a la firma Droguería Babel S.A. destinada a la adquisición de antimicrobianos y antiasmáticos para el Hospital Municipal , y un reconocimiento de deuda a favor de la firma «Deterxil – Jorge Zanga e Hijas» por provisión de mercadería en la Casa del Adolescente y el Hogar Namasté. En tanto, la agrupación Remada Verde Olavarría formalizó una solicitud de mejoras para el parque Raúl Alfonsín.

Propuestas para tratamiento sobre tablas

En el segmento de los expedientes sobre tablas se debatirán iniciativas de interés comunitario e infraestructura urbana. Los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron la creación del régimen municipal «Generación Emprende» para jóvenes emprendedores , una declaración de interés legislativo por el 60° aniversario de Lucha Contra el Cáncer Olavarría (LALCEC) y un pedido de informes sobre la Dirección de Bromatología Municipal y su área veterinaria.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) impulsará tres resoluciones vinculadas a obras públicas: tareas de mantenimiento de calles en España y 25 de Mayo (entre 130 y 136) en el barrio Matadero ; reparación vial en Elpidio González, Lisandro de la Torre y Rocha Enecait del barrio Trabajadores ; y un pedido de informes sobre la ampliación de la red cloacal en avenida Pellegrini entre Canaveri y Rendón. También requerirá la limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en Benito Machado e Ignacio Rivas, en el barrio Isaura. El mismo bloque propuso declarar de interés el 3° Encuentro de Danzas Árabes de Olavarría.

Finalmente, el bloque Fuerza Patria buscará declarar de interés el 4° Encuentro Regional de Ensambles de Guitarra y el proyecto «Multimedio Secundaria 7» , mientras que La Libertad Avanza presentará dos comunicaciones manifestando preocupación: una por la suspensión de la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ligada a la situación de IOMA, y otra por el estado actual del paredón del corralón municipal.