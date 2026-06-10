Eduardo Rodríguez acompañó en el Congreso la defensa del régimen de Zona Fría

El dirigente del massimo y gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de la empresa AUBASA, Eduardo Rodríguez, participó este martes de una actividad realizada en el Congreso de la Nación en defensa del régimen de Zona Fría, ante la posibilidad de modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales, Rodríguez señaló que estuvo junto a senadores, diputados e intendentes que se pronunciaron a favor de la continuidad del esquema que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de distintas regiones del país, entre ellas Olavarría.

“Zona Fría no es un privilegio ni subsidio: es una política de equidad que se financia con un fondo fiduciario que el Gobierno Nacional no lo elimina y lo utilizará para subsidiar a las empresas energéticas”, expresó.

El encuentro fue encabezado por los senadores nacionales Juliana Di Tullio y Wado de Pedro, junto a las diputadas nacionales Jimena López y Marina Salzmann, entre otros dirigentes.

Entre los oradores estuvieron la dirigente olavarriense Liliana Schwindt, quien históricamente ha impulsado iniciativas vinculadas al régimen de Zona Fría, y el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner.

Durante la jornada, los participantes advirtieron sobre el impacto que tendría una eventual modificación del régimen en las facturas de gas de miles de usuarios alcanzados por el beneficio.