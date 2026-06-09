Wesner en el Congreso: el intendente advirtió que modificar el régimen implicará un nuevo aumento en las facturas de gas

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, participó de las actividades desarrolladas en el Congreso de la Nación en defensa del régimen de Zona Fría y sostuvo que una eventual modificación de la ley tendrá un impacto directo en el bolsillo de los usuarios.

“Fuimos al Congreso a llevar el reclamo de los olavarrienses que le dicen no al aumento del gas”, expresó.

El jefe comunal afirmó que, de aprobarse los cambios impulsados sobre el régimen vigente, los hogares alcanzados por el beneficio deberán afrontar un nuevo incremento en sus facturas. “Hay que ser claros, si se aprueba la modificación a la ley de Zona Fría tendrá un impacto directo en el bolsillo de nuestros vecinos, que deberán afrontar un nuevo aumento. Y ese aumento se produce a costa de transferir esos recursos a las grandes empresas energéticas”, señaló.

Wesner explicó que actualmente las familias incluidas en el régimen reciben una reducción del 50% o del 30% sobre el total de la factura de gas. Sin embargo, indicó que la propuesta en discusión modifica el alcance del beneficio.

“Actualmente, las familias alcanzadas por el régimen reciben una reducción del 50% o del 30% sobre el total de la factura. Con la modificación propuesta, el descuento se aplicaría únicamente sobre el precio mayorista del gas, lo que implicaría una reducción efectiva del beneficio de entre el 50% y el 60%”, sostuvo.

Por último, cuestionó la política de ajuste del Gobierno nacional y aseguró que el equilibrio fiscal no puede alcanzarse mediante recortes que afecten a los usuarios de servicios esenciales.

“El déficit cero no puede lograrse únicamente a costa de los trabajadores y las familias. Ya vimos recortes en subsidios al transporte, aumentos de tarifas, ajustes en salud y en obra pública. Ahora también se pretende avanzar sobre un servicio básico e indispensable para miles de hogares”, concluyó