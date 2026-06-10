Paritarias: Kicillof habilitó la discusión y convocó a docentes y estatales

Con información y foto de DIB

El gobierno bonaerense convocó para este jueves a los gremios docentes y estatales con el objetivo de retomar las negociaciones paritarias y buscar un acuerdo salarial que pueda impactar en los sueldos de junio y en el medio aguinaldo.

La administración de Axel Kicillof recibirá en La Plata a los representantes sindicales en un contexto de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y con la necesidad de definir una actualización antes de la liquidación de los próximos haberes.

Las expectativas están centradas en que la Provincia presente una propuesta concreta luego del encuentro realizado el pasado 22 de mayo, que finalizó sin definiciones. Desde los gremios sostienen que los incrementos otorgados hasta el momento quedaron por debajo de la evolución de los precios durante 2026.

Actualmente, los trabajadores estatales bonaerenses acumulan una suba salarial del 9% en lo que va del año, a la que se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre 20.000 y 30.000 pesos.

Uno de los puntos centrales de la negociación pasa por los plazos. Los salarios de junio deberán liquidarse en los próximos días y cualquier acuerdo alcanzado en esta ronda podría reflejarse en el próximo cobro. Además, una mejora para este mes también tendría incidencia en el cálculo del medio aguinaldo.

La convocatoria alcanzará a los gremios docentes y a las principales organizaciones que representan a los trabajadores de la administración pública bonaerense, entre ellas ATE, UPCN y FEGEPPBA.

Fuentes sindicales y gubernamentales coinciden en que la intención es avanzar en un entendimiento que no sólo contemple junio, sino que otorgue previsibilidad para los próximos meses en medio de las dificultades financieras que atraviesa la Provincia.