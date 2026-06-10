Confirmaron la prisión preventiva de un olavarriense acusado de ingresar armado a la casa de su ex pareja y efectuar disparos

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la prisión preventiva de un olavarriense acusado de ingresar armado a la vivienda de su ex pareja en Olavarría, amenazarla de muerte y agredir a la actual pareja de la mujer en un episodio enmarcado en un contexto de violencia de género.

La resolución fue dictada por los jueces Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría, quienes rechazaron el recurso presentado por la defensa y ratificaron la medida dispuesta por la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría, Fabiana San Román.

Según la imputación, el acusado irrumpió en la vivienda donde se encontraba su ex pareja junto a su actual compañero. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, ingresó portando un arma de fuego, golpeó al hombre en la cabeza, efectuó disparos y profirió amenazas de muerte.

La investigación también incorporó declaraciones de vecinos que aseguraron haber escuchado detonaciones y gritos durante el episodio. Además, la Cámara destacó que en el lugar fueron hallados restos de plomo, elemento que refuerza la hipótesis acusatoria.

Uno de los planteos de la defensa se centró en que el arma presuntamente utilizada nunca fue secuestrada. Sin embargo, los camaristas entendieron que esa circunstancia no impide tener por acreditado su uso en esta etapa del proceso.

Al respecto, el juez Cini sostuvo que «la circunstancia de no haber sido hallado el adminículo no permite descartar su empleo», al señalar que las personas presentes en el lugar coincidieron en afirmar que el imputado ingresó portando un arma de fuego.

La defensa también cuestionó que se considerara el contexto de violencia de género para sostener la prisión preventiva. No obstante, la Cámara concluyó que los hechos investigados no pueden analizarse de manera aislada.

En ese sentido, el magistrado afirmó que «las conductas endilgadas al encartado han sido desplegadas en el marco de una grave y sostenida violencia familiar y de género».

Entre los elementos valorados figura una amenaza atribuida al acusado cuando abandonaba el lugar. Según consta en la resolución, le habría dicho a la mujer: «te voy a matar a vos, al otro gato, y después me vuelo la cabeza».

Para los jueces, el episodio investigado forma parte de un conflicto previo marcado por situaciones de violencia. En ese marco, Cini señaló que la conducta atribuida al acusado constituyó «una clara e indudable interferencia al ámbito de libertad y autodeterminación» de la víctima.

La Cámara también respaldó la decisión de mantener la prisión preventiva al advertir riesgos procesales. Según el fallo, la gravedad de los hechos investigados y las amenazas denunciadas permiten presumir que, en libertad, el acusado podría influir sobre futuras declaraciones o entorpecer el avance de la investigación.

Además, los magistrados tuvieron en cuenta que registra antecedentes condenatorios vigentes, incluyendo una condena previa en una causa de violencia de género contra la misma mujer involucrada en este expediente.

Por todo ello, el tribunal confirmó la prisión preventiva del imputado, quien continuará detenido mientras avanza la investigación por los delitos de violación de domicilio, portación ilegal de arma de fuego y lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.