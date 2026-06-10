Confirmaron la elevación a juicio de un olavarriense acusado de tentativa de femicidio, extorsión y amenazas

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la elevación a juicio de la causa seguida contra un olavarriense acusado de extorsión, violación de domicilio, tentativa de femicidio y amenazas por una serie de hechos que, según la acusación, ocurrieron en Olavarría en un contexto de violencia de género y familiar.

La resolución fue dictada por los jueces Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría, quienes rechazaron el recurso presentado por la defensa y ratificaron la decisión adoptada en abril por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Olavarría.

La defensa había solicitado el sobreseimiento del imputado al sostener que no existían elementos de convicción suficientes para sostener la acusación. Entre otros argumentos, cuestionó la falta de pericias sobre mensajes que habrían sido enviados a la denunciante, señaló que varios de los hechos se apoyaban principalmente en su relato y sostuvo que, en el episodio calificado como tentativa de femicidio, habría existido un desistimiento voluntario que impediría continuar con la imputación.

Sin embargo, los camaristas consideraron que la investigación reunió elementos suficientes para que el caso avance hacia el juicio oral.

De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado habría protagonizado distintos episodios contra una mujer con la que había mantenido una relación de pareja. Entre los hechos atribuidos se encuentra una presunta extorsión mediante amenazas para exigir dinero, ingresos ilegítimos al domicilio de la denunciante, amenazas y un episodio que fue calificado provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa.

Al fundamentar su decisión, el juez Cini recordó que en esta instancia procesal no se exige certeza sobre la responsabilidad penal del acusado, sino la existencia de elementos que permitan sostener razonablemente la acusación hasta el debate oral.

En ese sentido sostuvo que «el grado de convicción para esa resolución no es el de plena certeza sino el de probabilidad razonadamente fundada» y remarcó que el sobreseimiento requiere un nivel de convicción superior debido a los efectos definitivos que produce sobre el proceso.

Respecto de la prueba reunida durante la investigación, el magistrado señaló que la declaración de la denunciante presenta elementos que permiten otorgarle verosimilitud en esta etapa. En ese marco destacó que sus manifestaciones muestran «coherencia interna, persistencia en el tiempo y ratificación a través de otros elementos de convicción que corroboran diferentes aspectos» de lo relatado.

Además, la Cámara entendió que las dudas planteadas por la defensa pueden ser analizadas y eventualmente despejadas durante el juicio oral mediante nuevos interrogatorios y la producción de más prueba.

Finalmente, Cini concluyó que «existe una sospecha razonable y fundada» sobre la existencia de los delitos imputados y la posible participación del acusado, motivo por el cual correspondía confirmar la elevación a juicio.

De esta manera, la Cámara rechazó la apelación de la defensa y ratificó que el olavarriense deberá afrontar un juicio oral por los delitos de extorsión, violación de domicilio, tentativa de femicidio y amenazas, todos ellos en concurso real y en un contexto de violencia de género y familiar.