Licitación para obras de reformas y reconstrucción total de la cocina de la Escuela Nº 8

El Municipio llevó a cabo la apertura de la Licitación Privada Nº 27/26 para la ejecución de reformas y reparación integral del sector de cocina en la Escuela Primaria Nº 8, ubicada en Dorrego 3256. El acto administrativo tuvo lugar en el Palacio San Martín con la presencia de funcionarios municipales y representantes de las firmas oferentes.

La obra contempla la reconstrucción total de la cocina, la edificación de un depósito para el área de música, la reubicación del kiosco y el reemplazo de las carpinterías del patio principal. Las tareas edilicias apuntan a reorganizar el funcionamiento diario del sector para optimizar el uso por parte del personal docente y los estudiantes.

El proyecto abarca la ejecución de instalaciones nuevas de desagües, agua fría y caliente, electricidad y gas. Posteriormente, se realizarán revoques y revestimientos cerámicos en paredes, carpetas de nivelación y colocación de pisos graníticos pulidos con sus respectivos zócalos.

Asimismo, se prevé la instalación de un cielorraso completo de placas de yeso desmontables resistentes a la humedad, y el reemplazo de las carpinterías del hall central en aulas y cocina.

Para la realización de los trabajos se presentaron dos ofertas económicas: