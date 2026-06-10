Charla sobre el pensamiento económico de Manuel Belgrano en el Museo Damaso Arce

La Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría realizará una charla titulada «Belgrano: Matices para una Interpretación Histórica», un encuentro dedicado a reflexionar sobre el pensamiento económico de Manuel Belgrano a partir de sus escritos y proyectos.

Durante la exposición se abordarán sus ideas sobre la agricultura, la industria, el comercio, la educación y el bien común, analizando cómo concibió una economía orientada al desarrollo de los pueblos y al bienestar de sus habitantes. La propuesta busca acercarse a Belgrano desde sus propias palabras, rescatando aspectos de su pensamiento que conservan actualidad.

La actividad, coordinada por Rito Germán López, se realizará el día sábado 13 de junio a las 15:30 horas en el Museo Municipal Dámaso Arce.