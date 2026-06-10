En el Día de la Seguridad Vial cada decisión cuenta: 9 de cada 10 siniestros podrían evitarse

Sociedad
Por En Linea Noticias 0

En el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, desde el Municipio de Olavarría se hace hincapié en la importancia de la concientización y el respeto de las normas de seguridad vial, teniendo en cuenta que 9 de cada 10 siniestros viales podrían evitarse.

En este sentido, bajo el lema de promover una movilidad seguridad y responsable, durante todo el mes de junio se ofrecen diversas actividades educativas, que se desarrollan en espacios emblemáticos de la ciudad tales como el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”, el Salón Rivadavia y diferentes instituciones educativas.

Las propuestas comprenden  charlas en instituciones educativas, destinadas específicamente a estudiantes de Jardines de Infantes y Escuelas Primarias. Uno de los pilares serán las charlas a cargo de agentes de Protección Ciudadana, orientadas a formar a los más pequeños en el respeto por las normas de tránsito.

Para más información e inscripciones de instituciones educativas, los interesados deberán enviar correo electrónico a: [email protected]

Mientras que en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi” se encuentra vigente la Muestra de Seguridad Vial: “Ponele primera a la seguridad vial”, una exposición interactiva para que la comunidad pueda conocer las normativas y medidas de prevención.

Dicha actividad está destinada, también para nivel inicial y primario, aquellas instituciones interesadas en realizar visitas guiadas y/o participar de los talleres deberán solicitar turno.

El horario del Museo Emiliozzi es de martes a viernes de 8 a 14, sábados y domingos de 15 a 18 horas. Por información o consultas, al correo electrónico: [email protected]

En el marco de las propuestas del Mes de la Seguridad Vial, el día 26 de junio, a las 9:30 horas, en el Salón Rivadavia se realizará la charla “Jóvenes Responsables, Calles seguras”, pensada para jóvenes que estén cursando quinto y sexto año del nivel secundario.

El cupo es limitado: 200 personas. Por tal motivo, personas e instituciones interesadas podrán anotarse al siguiente correo electrónico: [email protected].

Asimismo durante todo el mes de junio se llevarán adelante jornadas de concientización, con acciones territoriales que se complementarán con mensajes informativos a través de la aplicación de Estacionamiento Medido y afiches alusivos a la fecha.

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