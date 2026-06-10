En el Día de la Seguridad Vial cada decisión cuenta: 9 de cada 10 siniestros podrían evitarse

En el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, desde el Municipio de Olavarría se hace hincapié en la importancia de la concientización y el respeto de las normas de seguridad vial, teniendo en cuenta que 9 de cada 10 siniestros viales podrían evitarse.

En este sentido, bajo el lema de promover una movilidad seguridad y responsable, durante todo el mes de junio se ofrecen diversas actividades educativas, que se desarrollan en espacios emblemáticos de la ciudad tales como el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”, el Salón Rivadavia y diferentes instituciones educativas.

Las propuestas comprenden charlas en instituciones educativas, destinadas específicamente a estudiantes de Jardines de Infantes y Escuelas Primarias. Uno de los pilares serán las charlas a cargo de agentes de Protección Ciudadana, orientadas a formar a los más pequeños en el respeto por las normas de tránsito.

Para más información e inscripciones de instituciones educativas, los interesados deberán enviar correo electrónico a: [email protected]

Mientras que en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi” se encuentra vigente la Muestra de Seguridad Vial: “Ponele primera a la seguridad vial”, una exposición interactiva para que la comunidad pueda conocer las normativas y medidas de prevención.

Dicha actividad está destinada, también para nivel inicial y primario, aquellas instituciones interesadas en realizar visitas guiadas y/o participar de los talleres deberán solicitar turno.

El horario del Museo Emiliozzi es de martes a viernes de 8 a 14, sábados y domingos de 15 a 18 horas. Por información o consultas, al correo electrónico: [email protected]

En el marco de las propuestas del Mes de la Seguridad Vial, el día 26 de junio, a las 9:30 horas, en el Salón Rivadavia se realizará la charla “Jóvenes Responsables, Calles seguras”, pensada para jóvenes que estén cursando quinto y sexto año del nivel secundario.

El cupo es limitado: 200 personas. Por tal motivo, personas e instituciones interesadas podrán anotarse al siguiente correo electrónico: [email protected].

Asimismo durante todo el mes de junio se llevarán adelante jornadas de concientización, con acciones territoriales que se complementarán con mensajes informativos a través de la aplicación de Estacionamiento Medido y afiches alusivos a la fecha.