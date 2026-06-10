Condenaron a diez años de prisión a un exagente penitenciario olavarriense por abusar de su hijo

Juez Martin Céspedes

Un exagente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), oriundo de Olavarría y de 43 años de edad, fue condenado a la pena de diez años de prisión al ser hallado culpable de someter a su hijo biológico a prácticas sexuales aberrantes cuando la víctima era menor de edad.

El fallo fue dictado por el juez Martín Céspedes, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal número 1, según informaron voceros oficiales al diario El Tiempo.

El magistrado declaró al imputado -cuya identidad se mantiene en reserva para proteger a la víctima- autor penalmente responsable del delito de «promoción de corrupción de menores, agravada por resultar la víctima menor de trece años, haber mediado amenaza y ser el autor ascendiente».

Pese a la gravedad de la pena impuesta, el condenado actualmente no está detenido debido a que el fallo aún no se encuentra firme. Al respecto, el juez Céspedes consideró que no correspondía ordenar su detención inmediata al no comprobarse un peligro cierto de frustración del proceso. Sin embargo, para asegurar el futuro cumplimiento de la sanción, se le impuso la obligación de presentarse los primeros lunes de cada mes en la comisaría de su jurisdicción, fijar domicilio, no ausentarse por más de 24 horas sin autorización y la prohibición absoluta de contacto con la víctima.

Los hechos que se ventilaron en el debate ocurrieron entre el 2 de octubre de 2017 y el 14 de febrero de 2018 en una vivienda de la localidad de Sierra Chica. Según quedó probado en el juicio, el hombre obligaba a su hijo, que en aquel entonces tenía diez años, a presenciar material pornográfico de sexo explícito y a realizar prácticas sexuales no acordes a su edad, bajo la amenaza constante de golpearlo o de matar a su madre.

El testimonio de la víctima, quien hoy tiene 18 años, fue considerado clave y «absolutamente creíble» por el magistrado, y se complementó con las declaraciones de su entorno familiar y las pericias de las profesionales de la psicología que intervinieron en la causa. Como único atenuante para la pena, el tribunal valoró la falta de antecedentes penales del imputado.

La investigación penal preparatoria se había iniciado en el año 2018 a partir de la denuncia de la exesposa del encausado. La instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Paula Serrano, titular de la UFI número 4 descentralizada de Olavarría, dependiente del Departamento Judicial Azul. En tanto, en el juicio oral intervino el fiscal David Carballo en representación del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa particular del condenado estuvo a cargo del abogado Sergio Roldán, quien ya anunció que apelará la resolución ante el Tribunal de Casación Penal.