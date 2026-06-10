El programa “Barrio por Barrio” se desplegó en Colonia Hinojo e Hinojo con un abordaje integral
El Programa Municipal “Barrio por Barrio” continúa con su recorrido por distintos puntos del Partido y, en este marco, este miércoles 10 de junio desarrolló una nueva jornada de atención comunitaria destinada a vecinos y vecinas de Colonia Hinojo e Hinojo.
El dispositivo centralizado funcionó en el Museo Municipal de Alemanes del Volga “Ariel Chiérico”, ubicado en Colonia Hinojo. Allí se dispusieron mesas de atención para que la comunidad pueda evacuar inquietudes, gestionar trámites y acceder a servicios esenciales de manera directa y en su propio barrio.
Asimismo, promotores municipales llevan adelante un operativo puerta a puerta para dialogar con los residentes, relevar sus principales inquietudes y canalizar las demandas a las áreas correspondientes. En paralelo, cuadrillas municipales (en un trabajo conjunto y complementario con las empresas Coopelectric y Transportes Malvinas) ejecutan tareas de mantenimiento y limpieza de los espacios públicos de la zona.
A continuación se ofrece el detalle de los servicios y trámites disponibles en la jornada de este miércoles:
- Salud: Vacunación para todas las edades, control de tensión arterial (TA) y glucemia, solicitud de turnos para Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y continuidad del empadronamiento y re-empadronamiento de salud.
- Desarrollo Económico y GIRO: Asesoramiento sobre el Portal Empleo, validación de identidad en la app Mi Argentina, y entrega de EcoBolsas junto a material informativo sobre separación de residuos y calendario de recolección.
- Protección Integral de Derechos: Inscripciones a Centros de Día, programa Envión y Callejeadas, más atención espontánea del Servicio Local.
- Desarrollo Social: Inscripción al Programa Más Vida y al PAAC (Programa de Asistencia Alimentaria al Celíaco).
- Casa de Tierras y Regularización Dominial: Inscripción al Registro de Demanda Habitacional y asesoramiento sobre regularización de escrituras.
- Relaciones Vecinales y Defensa del Consumidor: Registro de denuncias, inicio de trámites y asesoramiento en mediación vecinal.
- Veterinaria: Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.
- Protección Ciudadana: Gestión de tarjeta SUBE y Boleto Estudiantil, recepción de reclamos generales, asesoramiento en normativas y carga de Denuncia Ciudadana (robos/hurtos).
- Discapacidad: Orientación sobre recursos y derechos vigentes, asesoramiento y seguimiento de trámites, entrega de planillas para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y tramitación del Pase Libre Multimodal.
- Deporte y Cultura: Difusión e información sobre la agenda de actividades y talleres disponibles.