El programa “Barrio por Barrio” se desplegó en Colonia Hinojo e Hinojo con un abordaje integral

El Programa Municipal “Barrio por Barrio” continúa con su recorrido por distintos puntos del Partido y, en este marco, este miércoles 10 de junio desarrolló una nueva jornada de atención comunitaria destinada a vecinos y vecinas de Colonia Hinojo e Hinojo.



El dispositivo centralizado funcionó en el Museo Municipal de Alemanes del Volga “Ariel Chiérico”, ubicado en Colonia Hinojo. Allí se dispusieron mesas de atención para que la comunidad pueda evacuar inquietudes, gestionar trámites y acceder a servicios esenciales de manera directa y en su propio barrio.

Asimismo, promotores municipales llevan adelante un operativo puerta a puerta para dialogar con los residentes, relevar sus principales inquietudes y canalizar las demandas a las áreas correspondientes. En paralelo, cuadrillas municipales (en un trabajo conjunto y complementario con las empresas Coopelectric y Transportes Malvinas) ejecutan tareas de mantenimiento y limpieza de los espacios públicos de la zona.

A continuación se ofrece el detalle de los servicios y trámites disponibles en la jornada de este miércoles: