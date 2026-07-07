Corresur avanza con tareas de mantenimiento en rutas nacionales 205, 226 y 3

Los equipos de Corresur continúan desarrollando trabajos de mantenimiento y recuperación sobre distintos sectores de la red vial concesionada, con intervenciones en las rutas nacionales 205, 226 y 3.

En la Ruta Nacional 226, durante la jornada del 4 de julio se realizaron tareas de bacheo superficial en el kilómetro 261, en sentido descendente, además de trabajos de texturizado de cresta de borde de calzada en el kilómetro 260,5 y calce y perfilado de banquinas en el kilómetro 267.

Asimismo, los equipos continuaron con las tareas sobre la misma traza, incorporando trabajos de bacheo superficial en la rotonda de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 51, uno de los sectores de mayor circulación vehicular de la región.