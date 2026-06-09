CoNverSo | Héctor Vitale y la suspensión de Los Redondos en 1997: «No hubo prohibición»

Este miércoles 10 de junio a las 20 horas se estrenará un nuevo episodio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

En esta oportunidad, el invitado será Héctor Vitale, exsecretario de Gobierno durante la gestión de Helios Eseverri, quien reconstruirá uno de los episodios políticos y culturales más recordados de la historia reciente de Olavarría: la suspensión del recital que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenía previsto realizar en la ciudad en agosto de 1997.

A casi tres décadas de aquel acontecimiento, Vitale ofreció detalles sobre el expediente administrativo iniciado para la realización del espectáculo, las alternativas que evaluó el Municipio y el contexto en el que se tomó una decisión que generó un intenso debate local y nacional.

Durante la entrevista, el exfuncionario plantea una interpretación que cuestiona una de las versiones más difundidas sobre aquellos hechos. “El show nunca fue habilitado”, sostiene al recordar el proceso administrativo que se desarrolló antes de la firma del decreto municipal.

En la misma línea, asegura que “nosotros no prohibimos, dimos alternativas que no aceptaron”, al referirse a las propuestas que el gobierno local puso sobre la mesa para intentar garantizar condiciones adecuadas para la realización del evento.

La conversación también aborda el papel que tuvieron los organismos de seguridad, las consultas realizadas con autoridades provinciales, las tensiones políticas que se generaron en aquellos días y el estilo de conducción que caracterizó al gobierno de Helios Eseverri frente a situaciones de crisis.

Además, Vitale analiza cómo se tomaban las decisiones en una de las etapas más intensas de la vida pública olavarriense y reflexiona sobre el impacto que aquel episodio continúa teniendo casi treinta años después.

El episodio completo estará disponible este miércoles 10 de junio a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias.