Hospital Municipal: Se encuentra fuera de servicio el ascensor de clínica médica

El Municipio de Olavarría informó que se encuentra momentáneamente fuera de servicio el ascensor del servicio de Clínica Médica del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

La medida fue adoptada por las autoridades del centro de salud debido a que el equipo fue violentado y presenta diversos daños que impiden su funcionamiento normal.

Desde la comuna lamentaron este tipo de episodios, al señalar que generan perjuicios para la comunidad en su conjunto y afectan el normal desarrollo de las prestaciones que se brindan en el establecimiento.

De acuerdo con lo detallado, el ascensor presentaba signos de violencia y roturas en distintos sectores, entre ellos el tablero de control, los botones, la luminaria y las puertas.

Personal de mantenimiento calificado ya se encuentra trabajando en las tareas de reparación para restablecer el servicio.

Por último, desde el Municipio aclararon que el sistema de calderas funciona correctamente en todos los pisos de internación del Hospital Municipal.