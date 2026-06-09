Verónica Pelaccini presenta la obra teatral «El Bien» en Olavarría

La actriz Verónica Pelaccini llegará a Olavarría para presentar el unipersonal «El Bien», una obra escrita y dirigida por Lautaro Vilo. La función se realizará el próximo sábado 20 de junio en el espacio cultural Chamula, Tierra de las Artes, ubicado en Maipú 3756.

La trama de la obra sigue a Guadalupe, una agente inmobiliaria que desatiende sus responsabilidades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase de arte. Tras el encuentro, Guadalupe comparte un problema relacionado con una herencia familiar, ante lo cual su amiga le ofrece una ayuda inusual. El personaje retrata a una madre y esposa que trabaja y enfrenta los avatares del tiempo y la rutina diaria.

Verónica Pelaccini cuenta con una trayectoria en teatro, cine y televisión, siendo reconocida por su reciente participación como «Isabel de Once» en Disney. En el ámbito teatral, obtuvo los premios Florencio Sánchez y María Guerrero por su labor en la obra Amadeus, y trabajó bajo la dirección de referentes como Norma Aleandro, Claudio Tolcachir y Javier Daulte. En televisión formó parte de producciones como Entre Caníbales, Atrapa un Ladrón, La casa del Mar, Guapas, Los Simuladores y Floricienta, entre otras.

Por su parte, Lautaro Vilo es dramaturgo, director, actor y docente formado en la UNICEN. Escribió obras como Un acto de comunión, 23.344, Escandinavia y Cabaña Suiza, las cuales recibieron nominaciones a los premios Florencio Sánchez y María Guerrero. Además, realizó traducciones y adaptaciones de clásicos de William Shakespeare.

La presentación en la ciudad será una función única. Las entradas tienen un valor de 25.000 pesos y la preventa se realiza a través del abonado 2284-614650.