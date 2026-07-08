Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni presentan «Negociemos, una historia de amor» en Olavarría

Los actores Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni se presentarán en Olavarría el próximo domingo 2 de agosto con la obra teatral «Negociemos, una historia de amor». La función programada para las 19:00 horas se llevará a cabo en el Teatro Municipal, ubicado en Rivadavia 2800, y la apertura de puertas se realizará a las 18:30 horas.

La pieza, escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Ernesto Medela, cuenta con la producción de Damián Sequeira. La trama se ambienta en una plaza, espacio donde coinciden Amalia y Miguel una tarde de sol. Él transita el lugar junto a su perro, mientras que ella lee un libro de autoayuda y escucha música de meditación. A través del encuentro entre ambos personajes, marcados por la vitalidad y la timidez, la comedia aborda las relaciones de personas mayores que, a pesar de sus diferencias, descubren puntos semejantes y la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Las entradas anticipadas tienen un valor desde los 35.000 pesos y poseen carácter nominal, por lo que se requiere completar los datos del comprador y de los asistentes. Los accesos se pueden adquirir de forma online en el sitio web oficial de ArTicket.

En cuanto a los medios de pago disponibles por el sistema virtual, se informaron opciones de tarjetas de crédito y débito, aplicaciones bancarias, Mercado Pago (dinero en cuenta y billeteras desde PC), además de promociones de tres cuotas sin interés con tarjeta Fava y cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia.

Asimismo, la adquisición en efectivo se habilitó en los puntos de venta físicos de TecnoCentro (Rivadavia 3065, Olavarría) y Disquería Liverpool (Moreno 626, Azul). Por su parte, las entradas por discapacidad deben solicitarse en la boletería del Teatro Municipal de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:00 horas, disponibles a partir del primer día hábil del mes del evento. El espectáculo está clasificado como apto para todo público.

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