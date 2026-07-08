Nace Pronostyx: el primer mercado de predicciones deportivas nativo en español, creado por y para hispanohablantes
La plataforma llega para cubrir el vacío que dejaban los grandes sitios de
predicciones anglosajones: mercados en inglés, con lógica anglosajona, ignorando
lo que de verdad le importa al mundo hispano.
Pronostyx (pronostyx.com) anuncia hoy su lanzamiento oficial como el primer mercado de
predicciones deportivas diseñado de forma nativa en español. A diferencia de las
plataformas anglosajonas que simplemente traducen sus contenidos, Pronostyx nació en
español, piensa en español y cubre los temas que realmente importan a los más de 500
millones de hispanohablantes del mundo.
Un mercado ignorado durante demasiado tiempo
Durante años, los aficionados hispanohablantes han tenido que conformarse con
plataformas pensadas para el mercado anglosajón: pronósticos sobre la NFL, la NBA o la
Premier League como deportes principales, con poca o ninguna cobertura de la Liga MX, la
Copa Libertadores, LaLiga desde una perspectiva local, o eventos tan relevantes para
nuestra región como un Clásico entre Real Madrid y Barcelona, la selección argentina, o el
boxeo latinoamericano.
«Los hispanohablantes no somos un mercado secundario ni una traducción», afirma el
equipo fundador de Pronostyx. «Somos la segunda comunidad lingüística del mundo en
internet, apasionados del deporte, y merecemos una plataforma que nos entienda de
verdad.»
¿Qué es Pronostyx?
Pronostyx es un mercado de predicciones donde los usuarios pueden crear, participar y
ganar en mercados de predicción sobre eventos deportivos relevantes para el mundo
hispano. La plataforma combina la emoción del análisis deportivo con la mecánica de los
mercados de predicción, permitiendo que la sabiduría colectiva de la comunidad genere
probabilidades más precisas que los modelos tradicionales.
Sus características principales incluyen:
→ Mercados nativos en español sobre fútbol latinoamericano, LaLiga, selecciones
nacionales, boxeo, béisbol caribeño y más.
→ Contenido creado por hispanohablantes con conocimiento local real, no traducciones
automáticas.
→ Cobertura de eventos que importan a nuestra región: Clásicos, Copas América,
Mundiales de Clubes, y rivalidades históricas.
→ Interfaz y experiencia de usuario diseñadas para la cultura hispana, con modismos y
referencias propias.
→ Comunidad activa en español con análisis, debates y predicciones compartidas.
Hecho aquí, para nosotros
Pronostyx nació de la convicción de que el mejor análisis deportivo sobre fútbol mexicano lo
hace alguien que creció viendo la Liga MX; que el mejor pronóstico sobre la selección
colombiana lo escribe alguien que vivió cada eliminatoria; que el drama de un Superclásico
entre River y Boca solo lo entiende de verdad quien lo lleva en la sangre.
La plataforma está disponible desde el primer día en español para usuarios de España,
México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos hispano y toda la
comunidad latinoamericana.
«Por fin existe un lugar donde puedo hablar de pronósticos deportivos sin tener que
traducir nada, ni cambiar mi manera de pensar el deporte. Pronostyx habla nuestro
idioma, el de verdad.»
Disponibilidad
Pronostyx está disponible hoy en pronostyx.com de forma gratuita. Los usuarios pueden
registrarse, explorar mercados activos y comenzar a realizar predicciones desde el primer
día.
Acerca de Pronostyx
Pronostyx es el primer mercado de predicciones deportivas nativo en español, operado bajo Pelara
Digital LLC. Fundado por hispanohablantes para hispanohablantes, su misión es dar voz a la mayor
comunidad deportiva del mundo en el idioma en el que piensa, siente y vive el deporte.