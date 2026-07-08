Nace Pronostyx: el primer mercado de predicciones deportivas nativo en español, creado por y para hispanohablantes



La plataforma llega para cubrir el vacío que dejaban los grandes sitios de

predicciones anglosajones: mercados en inglés, con lógica anglosajona, ignorando

lo que de verdad le importa al mundo hispano.

Pronostyx (pronostyx.com) anuncia hoy su lanzamiento oficial como el primer mercado de

predicciones deportivas diseñado de forma nativa en español. A diferencia de las

plataformas anglosajonas que simplemente traducen sus contenidos, Pronostyx nació en

español, piensa en español y cubre los temas que realmente importan a los más de 500

millones de hispanohablantes del mundo.



Un mercado ignorado durante demasiado tiempo



Durante años, los aficionados hispanohablantes han tenido que conformarse con

plataformas pensadas para el mercado anglosajón: pronósticos sobre la NFL, la NBA o la

Premier League como deportes principales, con poca o ninguna cobertura de la Liga MX, la

Copa Libertadores, LaLiga desde una perspectiva local, o eventos tan relevantes para

nuestra región como un Clásico entre Real Madrid y Barcelona, la selección argentina, o el

boxeo latinoamericano.



«Los hispanohablantes no somos un mercado secundario ni una traducción», afirma el

equipo fundador de Pronostyx. «Somos la segunda comunidad lingüística del mundo en

internet, apasionados del deporte, y merecemos una plataforma que nos entienda de

verdad.»



¿Qué es Pronostyx?



Pronostyx es un mercado de predicciones donde los usuarios pueden crear, participar y

ganar en mercados de predicción sobre eventos deportivos relevantes para el mundo

hispano. La plataforma combina la emoción del análisis deportivo con la mecánica de los

mercados de predicción, permitiendo que la sabiduría colectiva de la comunidad genere

probabilidades más precisas que los modelos tradicionales.



Sus características principales incluyen:



→ Mercados nativos en español sobre fútbol latinoamericano, LaLiga, selecciones

nacionales, boxeo, béisbol caribeño y más.

→ Contenido creado por hispanohablantes con conocimiento local real, no traducciones

automáticas.

→ Cobertura de eventos que importan a nuestra región: Clásicos, Copas América,

Mundiales de Clubes, y rivalidades históricas.

→ Interfaz y experiencia de usuario diseñadas para la cultura hispana, con modismos y

referencias propias.

→ Comunidad activa en español con análisis, debates y predicciones compartidas.

Hecho aquí, para nosotros



Pronostyx nació de la convicción de que el mejor análisis deportivo sobre fútbol mexicano lo

hace alguien que creció viendo la Liga MX; que el mejor pronóstico sobre la selección

colombiana lo escribe alguien que vivió cada eliminatoria; que el drama de un Superclásico

entre River y Boca solo lo entiende de verdad quien lo lleva en la sangre.

La plataforma está disponible desde el primer día en español para usuarios de España,

México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos hispano y toda la

comunidad latinoamericana.

«Por fin existe un lugar donde puedo hablar de pronósticos deportivos sin tener que

traducir nada, ni cambiar mi manera de pensar el deporte. Pronostyx habla nuestro

idioma, el de verdad.»



Disponibilidad



Pronostyx está disponible hoy en pronostyx.com de forma gratuita. Los usuarios pueden

registrarse, explorar mercados activos y comenzar a realizar predicciones desde el primer

día.

Acerca de Pronostyx



Pronostyx es el primer mercado de predicciones deportivas nativo en español, operado bajo Pelara

Digital LLC. Fundado por hispanohablantes para hispanohablantes, su misión es dar voz a la mayor

comunidad deportiva del mundo en el idioma en el que piensa, siente y vive el deporte.