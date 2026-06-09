Cementos Avellaneda adquirió la mayoría del paquete accionario de la empresa Protex

La compañía Cementos Avellaneda asumió una posición de liderazgo estratégico al concretar la compra del 70% del paquete accionario de Protex (Prokrete Argentina SA). A través de esta operación, la firma centenaria busca avanzar hacia un modelo de negocios más amplio, diversificado y con mayor valor agregado en el mercado de la construcción.

La adquisición tiene como objetivo consolidar a Cementos Avellaneda entre las principales compañías de soluciones integrales para el sector. La incorporación de la nueva firma le permitirá profundizar su alcance en tres perfiles de clientes específicos: grandes obras de infraestructura e industria que demandan soluciones técnicas de alto rendimiento; empresas constructoras y desarrolladoras que requieren insumos para todas las etapas de obra; y el usuario final vinculado a la construcción residencial o refacción de espacios.

Protex es una empresa de origen nacional con casi 50 años de trayectoria y presencia operativa en segmentos clave como minería, energía y grandes industrias. Con este movimiento comercial, Cementos Avellaneda potenciará su cartera comercial mediante la inclusión de productos que abarcan desde impermeabilizantes, selladores, aditivos y adhesivos, hasta revestimientos y pinturas industriales. Por su parte, la firma adquirente aportará el respaldo y la estructura operativa de sus estándares internacionales.

Al respecto, el director general de Cementos Avellaneda, José Luis Maestri, señaló que la decisión es fiel a los valores que siempre impulsaron a la empresa, orientados a promover el progreso de la sociedad a través de soluciones constructivas innovadoras, con cercanía y sostenibilidad. El ejecutivo afirmó que, junto a Protex, dicho propósito tendrá un mayor alcance.

En términos de gobernanza, Cementos Avellaneda asumirá de forma directa la gestión de Protex, mientras que los actuales propietarios de la firma absorbida mantendrán su participación como socios minoritarios con representación formal en el Directorio. Asimismo, se detalló que Protex conservará su identidad marcaria y la totalidad de su oferta de productos vigente en el mercado. A medida que avance el proceso de integración, los clientes de ambas empresas accederán a una propuesta unificada para cubrir requerimientos que van desde el mantenimiento residencial hasta proyectos de infraestructura de gran envergadura.

El comunicado de la empresa

Cementos Avellaneda adquiere la mayoría del paquete accionario de Protex (Prokrete Argentina SA), reafirmando su visión estratégica y de largo plazo.

Buenos Aires, 9 de junio de 2026 – Con más de 100 años en la industria, Cementos Avellaneda asume una posición de liderazgo estratégico y adquiere el 70% del paquete accionario de Protex. De esta forma, la compañía da un salto hacia un modelo más amplio, diversificado y con más valor agregado.

La operación es un paso significativo con el objetivo de convertir a Cementos Avellaneda en una de las principales compañías de soluciones integrales para la construcción. La incorporación de Protex permite llegar con mayor profundidad a tres perfiles de cliente como grandes obras de infraestructura e industria, que demandan soluciones técnicas de alto rendimiento; empresas constructoras y desarrolladoras, que necesitan productos para todas las etapas de obra; y el usuario final y la construcción residencial, que buscan soluciones accesibles y de calidad para construir y refaccionar sus espacios.

Protex es una empresa argentina con casi 50 años de trayectoria con presencia en segmentos como minería, energía y grandes industrias que es reconocida por la calidad de sus productos y su servicio técnico de alto nivel. Con esta adquisición, Cementos Avellaneda potenciará sus negocios con un porfolio de productos que incluye desde impermeabilizantes, selladores, aditivos y adhesivos, hasta revestimientos y pinturas industriales.

Cementos Avellaneda, por su parte, aportará el respaldo y la solidez de una compañía centenaria en la industria de la construcción, con estándares internacionales.

“Esta decisión es fiel a nuestros valores y a lo que siempre impulsó a Cementos Avellaneda que es mejorar la vida de las personas y las comunidades, innovar en el presente para construir el futuro y promover el progreso responsable de la sociedad a través de soluciones constructivas innovadoras, con cercanía y sostenibilidad. Hoy, junto a Protex, ese propósito tiene aún mayor alcance” afirma José Luis Maestri, Director General de Cementos Avellaneda.

Cementos Avellaneda asumirá la gestión de Protex, mientras que los actuales propietarios continuarán participando con representación en el Directorio y como socios minoritarios. Asimismo, Protex conservará su identidad y toda su oferta de productos. A medida que avance la integración, los clientes de ambas empresas accederán a una propuesta de valor más amplia, capaz de cubrir desde una pequeña obra de mantenimiento hasta los proyectos de infraestructura de mayor envergadura del país.

Acerca de Cementos Avellaneda S.A.

Empresa constituida en Argentina en el año 1919, dedicada a la fabricación y comercialización de materiales para la construcción (cementos, cales, hormigones, pegamentos, morteros, pastinas y áridos). Desde sus inicios y a lo largo del tiempo, ha contribuido con un aporte clave a la calidad de vida de los habitantes del país en la construcción de viviendas, carreteras, edificios, diques, aeropuertos, instalaciones industriales, todas ellas obras que brindan bienestar a las personas y dotan de infraestructura al país. La compañía ha estado siempre comprometida con ofrecer productos de la más alta calidad, y ha alcanzado estándares de excelencia como resultado de la importante inversión en el desarrollo tecnológico, priorizando la sostenibilidad en cada fase del proceso productivo. Ha invertido en modernas tecnologías que mejoran los procesos productivos al utilizar más eficientemente la energía, sustituir gradualmente los combustibles no renovables por alternativos y remediar sus canteras, realizando procesos de retrollenado y restauración de paisajes. Para más información https://www.cavellaneda.com.ar

Acerca de Protex

Con más de 45 años de historia en el país y con presencia en más de 10 países de la región, Protex está presente en las obras de mayor envergadura del continente y en aquellos requerimientos básicos de una pequeña construcción o trabajo de mantenimiento en el hogar.

La amplia gama de productos Protex cubre todo el espectro requerido en obras de la construcción en lo que refiere a productos químicos de especificidad: impermeabilizantes, aditivos para hormigón, selladores de juntas, pisos y pinturas industriales, morteros de reparación, anclajes y grouting, revestimientos y pisos decorativos. Avalados por procesos certificados y tomando a la excelencia como premisa, los productos Protex son garantía de calidad.