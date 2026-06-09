El municipio presentó “MiOlava”, la nueva plataforma virtual para centralizar trámites y servicios locales

La Municipalidad de Olavarría lanzó “MiOlava”, el nuevo portal digital que permite a los vecinos realizar trámites, solicitar turnos, consultar información y efectuar pagos de tasas municipales de manera online. La plataforma virtual ya se encuentra disponible desde cualquier dispositivo y concentra el acceso en un único espacio, al cual se puede ingresar a través del banner ubicado en la parte superior del sitio oficial de la comuna.

Se trata de una herramienta desarrollada íntegramente por el municipio. La iniciativa se enmarca en una política de modernización que busca acercar el Estado a la comunidad mediante soluciones tecnológicas que simplifiquen gestiones, mejoren la experiencia de los usuarios y optimicen los recursos públicos.

“MiOlava” constituye una plataforma integral que centraliza servicios, información y trámites locales, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente, ágil y transparente. A su vez, el proyecto busca consolidar programas y políticas públicas transversales, fortaleciendo la articulación entre distintas áreas municipales y facilitando el acceso de la ciudadanía a las prestaciones del Estado local.

Para comenzar a utilizar el portal, cada persona deberá crear su perfil ciudadano mediante un proceso de registro.

Cómo registrarse en “MiOlava”

El proceso de registro consta de cuatro pasos secuenciales:

Validación de identidad: Se realiza mediante Autenticar, utilizando credenciales de RENAPER, ANSES, ARCA o Mi Argentina. Este mecanismo es un requisito obligatorio para crear la cuenta, garantizar la identidad de cada usuario y acceder de forma inmediata y segura a la información.

Se realiza mediante Autenticar, utilizando credenciales de RENAPER, ANSES, ARCA o Mi Argentina. Este mecanismo es un requisito obligatorio para crear la cuenta, garantizar la identidad de cada usuario y acceder de forma inmediata y segura a la información. Datos personales: Completar el registro inicial con la información solicitada, como domicilio, teléfono y correo electrónico.

Completar el registro inicial con la información solicitada, como domicilio, teléfono y correo electrónico. Verificación: Confirmar la dirección de correo electrónico ingresando el código que se recibe por email.

Confirmar la dirección de correo electrónico ingresando el código que se recibe por email. Finalización: Aceptar los términos y condiciones para concluir el alta del perfil.

Servicios disponibles

A través de la plataforma, los usuarios podrán acceder a las siguientes funciones, las cuales dependerán del nivel de acceso habilitado para cada cuenta:

Pago de Tasas Municipales.

Reserva de turnos para Licencias de Conducir.

Inscripción a actividades municipales.

Inicio y seguimiento de trámites de habilitaciones.

Acceso a la historia clínica.

Inscripción y actualización de datos en el Registro de Demanda Habitacional.

Con este lanzamiento, el municipio busca avanzar en la transformación digital de sus servicios, promoviendo una administración que brinde respuestas más rápidas y modifique la relación operativa entre el Estado local y la comunidad.