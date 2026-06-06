Encontraron en Olavarría a un hombre con pedido de paradero en una causa por secuestro extorsivo y robo calificado

Un hombre de 30 años fue identificado en Olavarría y trasladado a una dependencia policial luego de constatarse que registraba un pedido de paradero activo en el marco de una causa judicial iniciada en 2022.

Según indicaron fuentes oficiales, el procedimiento se concretó en las últimas horas cuando personal del Comando de Patrullas realizaba recorridas preventivas en la zona de avenida Pringles y Belgrano.

Tras la identificación del hombre y la correspondiente consulta a los sistemas informáticos, se estableció que sobre él pesaba un pedido de paradero activo con fecha de alta del 16 de julio de 2022.

La medida había sido dispuesta en una investigación caratulada como «Secuestro extorsivo agravado y robo doblemente calificado», con intervención de la UFI N° 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.

Una vez confirmada la vigencia del requerimiento judicial, el hombre fue trasladado a la sede policial para cumplimentar las actuaciones de rigor y poner la situación en conocimiento de la autoridad judicial interviniente.