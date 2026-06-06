Sierra Chica: internos confeccionaron 500 escarapelas para escuelas de la comunidad

Personas privadas de la libertad alojadas en las Unidades 2, 27 y 38 del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur confeccionaron 500 escarapelas que serán distribuidas entre estudiantes de escuelas de Sierra Chica y Colonia Hinojo.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Efemérides, identidad y lazos comunitarios: creación de escarapelas como puente de inclusión”, impulsado por la Dirección Provincial de Enlace Comunitario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

En total participaron 71 internos próximos a recuperar su libertad, quienes elaboraron los distintivos patrios como parte de una propuesta que buscó promover la reflexión sobre la identidad nacional, el respeto, la empatía y el sentido de pertenencia.

La iniciativa se llevó adelante desde una perspectiva de justicia restaurativa, con el objetivo de generar aportes a la sociedad y fortalecer los procesos de reinserción social. Cada escarapela fue presentada sobre una base de cartón con la inscripción “Coronados de gloria”.

De los participantes, 13 pertenecen a la Unidad 2, 15 a la Unidad 27 y 43 a la Unidad 38, todas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En el caso de la Unidad 27, la actividad se desarrolló en las aulas de la Escuela Primaria de Adultos N° 701 “Madre Teresa de Calcuta”.

Las escarapelas serán entregadas a niños y niñas de establecimientos educativos de Sierra Chica y Colonia Hinojo, además de estudiantes que cursan sus estudios en contexto de encierro.

El proyecto contempló distintas etapas de trabajo, entre ellas talleres participativos y espacios de debate sobre conceptos como patria, libertad, inclusión y otredad. Posteriormente, los participantes organizaron las tareas, prepararon los materiales y confeccionaron los símbolos patrios.

La coordinación general estuvo a cargo de la representante de la Oficina de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Priscila Nieva, en articulación con la Delegación Municipal de Sierra Chica. También participaron autoridades y equipos de las áreas de Inclusión Social, Educación y Cultura de las unidades penitenciarias involucradas.

Desde la organización señalaron que este tipo de acciones contribuyen a generar oportunidades de participación comunitaria, promoviendo prácticas que fortalecen el vínculo entre las personas privadas de la libertad y la sociedad, al tiempo que fomentan el compromiso, la responsabilidad y la integración social.