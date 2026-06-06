Mayo cerró con 85 intervenciones para Bomberos Voluntarios de Olavarría

Durante el quinto mes del año, el Cuerpo Activo intervino en 85 servicios distribuidos entre incendios, rescates, colaboraciones, guardias operativas, servicios especiales y tareas técnicas.

Se hizo el balace de las estadísticas correspondientes al mes de mayo de 2026, período en el que se contabilizaron un total de 85 intervenciones operativas en las distintas jurisdicciones que integran la institución.

Del total de servicios, 68 fueron realizados por el Cuartel Central, mientras que los destacamentos registraron 3 intervenciones en el Destacamento N°1, 4 en el Destacamento N°2 y 10 en el Destacamento N°3.

Las guardias operativas volvieron a representar una parte importante de la actividad mensual. A ello se sumaron 16 incendios, 6 servicios ceremoniales, 5 intervenciones técnicas, 4 servicios especiales, 2 colaboraciones, 2 auxilios, 2 intervenciones vinculadas a materiales peligrosos, 2 incendios forestales y 1 servicio de comando.

En cuanto a los incendios, se registraron 16 intervenciones distribuidas entre incendios de viviendas, vehículos, pastizales, maquinaria agrícola y otros siniestros. Asimismo, durante mayo se contabilizaron dos rescates, uno de personas y otro correspondiente a un accidente automovilístico.

La actividad desarrollada demandó la participación de 156 efectivos y un total de 49.550 minutos/hombre de servicio, reflejando el compromiso permanente de los bomberos y bomberas que diariamente se capacitan y se encuentran disponibles para responder ante emergencias.

Las estadísticas mensuales permiten dimensionar el trabajo que realizan nuestros bomberos y bomberas durante todo el año que, de manera voluntaria, dedica su tiempo al servicio de la comunidad de Olavarría y las localidades vecinas.