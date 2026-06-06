UCR Olavarría: entregaron lo recaudado en la Carbonada Patria al Taller Protegido “Juntos por Vos”

La Unión Cívica Radical de Olavarría informó que realizó la entrega al Taller Protegido “Juntos por Vos” de los fondos recaudados a través de la tradicional Carbonada Patria, llevada a cabo el pasado 25 de Mayo.

Desde la organización destacaron que se vendieron un total de 112 porciones, lo que permitió concretar esta acción solidaria en beneficio de la institución local.

Asimismo, agradecieron a todas las personas que colaboraron con la iniciativa, tanto mediante la donación de ingredientes para la elaboración de la comida como a quienes adquirieron su porción y acompañaron la propuesta destinada a apoyar el trabajo que desarrolla “Juntos por Vos”.

Al respecto, la presidente de la UCR Olavarría, Belén Vergel, señaló: “Durante muchos años, los fondos recaudados en nuestras actividades estuvieron destinados a la recuperación y mantenimiento de nuestra casa partidaria. Sin embargo, entendimos que hoy existen instituciones de nuestra comunidad que necesitan más que nunca del acompañamiento de todos. Por eso decidimos trabajar en conjunto y aunar esfuerzos para colaborar con organizaciones que atraviesan una situación compleja, pero que al mismo tiempo sostienen un enorme compromiso social y una tarea fundamental para nuestra ciudad”.

Por último, desde el comité radical remarcaron la importancia del trabajo articulado con las instituciones intermedias y renovaron su compromiso de continuar impulsando este tipo de iniciativas.