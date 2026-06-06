Coopelectric brindó una capacitación en IDEO

Coopelectric brindó una capacitación sobre Primeros Socorros Urbanos (PSR) en el Instituto de Enseñanza Oral de Olavarría (IDEO).

La actividad fue dictada por el Lic. Gastón Lucero y la Téc. Soledad Urbieta, integrantes del área de Seguridad e Higiene de Coopelectric, y estuvo destinada a estudiantes de entre 5 y 20 años. Los alumnos participaron junto a las profesoras Claudia Pradas y Agostina Urbieta, las representantes de la Modalidad Martina Occhi y Belén Altamira, la fonoaudióloga Gabriela Gaite, la profesora de Educación Física Juliana Rivolta y la auxiliar Vanesa González. Durante el encuentro, las docentes oficiaron de intérpretes de lengua de señas para garantizar la comprensión y participación de todos los asistentes.

El objetivo consistió en abordar conceptos básicos sobre primeros socorros, brindar herramientas necesarias para la toma de decisiones y promover habilidades para realizar maniobras básicas en zonas urbanas. En tal sentido, se explicó la distinción entre emergencia y urgencia, la cadena de atención a las víctimas, la conducta de liderazgo, la obstrucción de vías aéreas (OVA), fracturas, quemaduras y asistencia primaria. La capacitación incluyó además la realización de prácticas para ejercitar los conceptos teóricos abordados.

“Que los jóvenes tengan herramientas para prestar asistencia a una víctima que se lesiona o enferma repentinamente es fundamental y les permite brindar ayuda en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan”, sostuvo Gastón Lucero. Por su parte, Soledad Urbieta agregó: “Agradecemos a IDEO por abrirnos sus puertas y permitirnos compartir esta jornada de capacitación. Fue una experiencia enriquecedora que pone en valor la promoción de espacios de aprendizaje, la participación y el crecimiento para toda la comunidad”.

Desde el área de Seguridad e Higiene de Coopelectric se brindan habitualmente este tipo de capacitaciones en entidades educativas con el propósito de profundizar los valores y principios cooperativos.

Sobre IDEO

El Instituto de Enseñanza Oral de Olavarría (IDEO) es una institución privada que nació en el año 1985 con el objetivo de brindar atención a niños, niñas y jóvenes sordos e hipoacúsicos, desde bebés hasta los 21 años. En la actualidad, asisten estudiantes con disminuciones auditivas y desafíos en el lenguaje.

Su sede está ubicada en Cerrito 3259 y su equipo directivo, liderado por Maitén Arrondo, trabaja junto a profesoras de la modalidad, fonoaudióloga, equipo técnico y profesores de áreas especiales como Educación Física y Arte.

Su matrícula supera los 90 estudiantes y la mayoría de ellos participan de propuestas pedagógicas entre escuelas correspondientes a los Niveles Inicial, Primario y Secundario. Para ello, reciben el acompañamiento de sus maestras representantes de la Modalidad.