Una bombera olavarriense viaja a Venezuela integrando la Brigada PUMA USAR ARG-13

La sub ayudante del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría, María Bevacqua integrará la misión internacional de la Brigada PUMA USAR ARG-13, el equipo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que reúne a personal de distintos cuarteles de la provincia de Buenos Aires.

Por estas horas, el equipo se encuentra en la localidad de Tapalqué y tiene previsto que en horas de la madrugada inicie el desplazamiento hacia Venezuela, donde se sumaría a las tareas de asistencia tras el sismo registrado en ese país.

La Brigada PUMA USAR ARG-13 está conformada por especialistas en emergencias complejas y cuenta con certificaciones internacionales que avalan su capacidad de respuesta ante terremotos, derrumbes y otros escenarios de alta complejidad operativa. El equipo dispone de tecnología específica como cámaras de inspección, drones térmicos y sensores sísmicos para la localización de personas.

En esta oportunidad, sus integrantes se sumarán a los trabajos que ya se desarrollan en territorio venezolano, enfocados en la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más afectadas por el evento sísmico.