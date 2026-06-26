CoNverSo | El fallido recital de Los Redondos en Olavarría: «Yo siempre le dije a Eseverri que se equivocó»

En el episodio N° 7 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, César Saldaín reconstruyó dos momentos que marcaron la historia de los espectáculos masivos en Olavarría: la suspensión del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1997 y el multitudinario show que el Indio Solari realizó en la ciudad en 2017.

Saldaín recordó que, siendo muy joven, trabajaba junto al productor Pablo Baldini cuando comenzó a gestarse el recital de Los Redondos. Incluso contó que fue uno de los primeros en advertir que el espectáculo difícilmente pudiera concretarse.

«Cuando me dijo que era Helios Eseverri, ahí nomás por teléfono le dije que tenía un 99% de probabilidades de que fuera suspendido», recordó al explicar que conocía el estilo de conducción del entonces intendente.

Durante la entrevista también relató una anécdota poco conocida de aquellos días. Antes de la suspensión existía la posibilidad de realizar una entrevista con el Indio Solari, algo que en ese momento tenía un enorme valor periodístico.

«Me había dicho que era muy probable que el sábado el Indio me diera una nota. Cuando lo comenté con el grupo de amigos, recién ahí tomé dimensión. El tipo no daba notas a nadie», señaló.

La suspensión modificó completamente aquel escenario. Sin embargo, Saldaín estuvo presente cuando el cantante salió a hablar con los seguidores que aguardaban en la puerta del Hotel Savoy.

«Si prestan atención en el video, el que abre la puerta soy yo para que salga el Indio a hablar con la gente», recordó.

Al analizar la decisión adoptada por el Municipio, sostuvo que su principal diferencia con Helios Eseverri no estuvo en el contenido de la medida sino en el momento en que fue tomada.

«Yo siempre le dije a Eseverri que, según mi criterio, se equivocó en el tiempo. Si lo tenían que suspender, que lo suspendieran antes, no con todas las entradas vendidas y todo armado. Ese fue el único error que, para mí, tuvo el intendente», afirmó.

Dos décadas más tarde, el regreso del Indio Solari a Olavarría volvió a poner a la ciudad en el centro de la escena nacional. Consultado sobre aquel recital de 2017, Saldaín fue categórico.

«Yo creo que las cosas que se hacen desde la revancha y con una cuota de odio no pueden funcionar. Esa es mi opinión sobre algunas motivaciones que hubo alrededor de ese recital», expresó.

Como productor de espectáculos, aseguró que desde el inicio veía enormes dificultades para organizar una convocatoria de esas características.

«Es difícil hablar del tema, pero no había manera de que saliera bien. Era imposible hacerlo», sostuvo al referirse a las dimensiones logísticas y organizativas que implicaba un espectáculo de semejante magnitud.

Con la experiencia acumulada durante más de tres décadas en la organización de recitales y eventos masivos, Saldaín ofrece en CoNverSo una mirada personal sobre dos episodios que marcaron la historia cultural de Olavarría desde el detrás de escena de la producción.