Un joven herido tras un despiste en ruta 226 cerca de Cerro Negro

Un despiste y choque se registró en las madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 291, en jurisdicción de la ciudad de Olavarría.

Por causas que se intentan establecer, un joven de 23 años que conducía un vehículo todo terreno Ssangyong Korando perdió el control del rodado e impactó contra el divisor de carril central (Ward rail).

Al lugar asistió una ambulancia del servicio del servicio de Salud Pública Municipal, que procedió al traslado del conductor de 23 años hacia el hospital municipal. El automovilista ingresó al centro de salud para permanecer en observación a la espera de su evolución médica, constatándose que se encuentra fuera de peligro.

En el sector del hecho trabajó el personal del Comando de Patrullas de Olavarría para preservar la escena, y posteriormente se hicieron presentes los peritos de la Policía Científica.

Las actuaciones correspondientes y el vehículo secuestrado fueron derivados a la Comisaría Primera por cuestiones de jurisdicción, bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 a cargo de la doctora Serrano, en una causa caratulada preventivamente como «Lesiones por accidente».