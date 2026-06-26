Crecen los rumores por la salida de Adorni: ¿Diego Santilli asume la Jefatura de Gabinete?

La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete volvió a quedar envuelta en versiones e incertidumbre tras una semana en la que el oficialismo logró bloquear nuevos intentos de la oposición para interpelarlo en el Congreso. Al mismo tiempo, surgieron nuevas revelaciones sobre sus gastos y en la Casa Rosada comenzaron a mencionarse posibles nombres para sucederlo en caso de un cambio.

Según publicó la agencia DIB, distintas fuentes del Gobierno señalaron que la situación del funcionario se encuentra bajo evaluación, no solo por las denuncias vinculadas a su patrimonio y sus gastos, sino también por las crecientes dificultades políticas para sostenerlo en el cargo.

Las versiones tomaron fuerza luego de que el diario La Nación informara sobre un gasto de $5.848.589 en un monitor y dos consolas, compra que habría sido abonada inicialmente con tarjetas personales de dos funcionarios de su equipo para luego ser reintegrada.

En ese contexto, desde la Casa Rosada deslizaron que «todo se resolverá en cuestión de horas» y aseguraron que Adorni ya habría sido retirado de uno de los grupos internos de WhatsApp utilizados por funcionarios del máximo nivel del Poder Ejecutivo, una señal que alimentó aún más las especulaciones.

Diego Santilli, Pablo Quirno y Sandra Pettovello, entre los nombres que suenan

Mientras el presidente Javier Milei permanece en España, donde viajó para recibir un reconocimiento, comenzaron a circular distintos nombres como eventuales reemplazantes.

Entre ellos aparecen el canciller Pablo Quirno, quien tendría interés en ocupar el cargo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque esta última preferiría continuar al frente de su actual cartera.

Se espera que cualquier definición se produzca una vez que Milei regrese al país, lo que está previsto para el domingo.

La oposición prepara nuevos intentos en el Congreso

En caso de que no haya modificaciones en el gabinete, la situación de Adorni volverá a discutirse la próxima semana en el Congreso. El martes será analizada en una comisión de la Cámara de Diputados y el miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde la oposición buscará avanzar con una interpelación.

Consultado sobre la situación del funcionario durante su estadía en España, Javier Milei sostuvo: «Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada». Sin embargo, también expresó su respaldo al afirmar: «Yo creo en su honestidad» y consideró que la explicación brindada sobre el incremento de su patrimonio le resulta «absolutamente plausible»