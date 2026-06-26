Mirta Mabel Caolua (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de junio de 2026 a los 86 años de edad.

Sus hijos Hernán y Walter Ricci; su hermana Norma Caolua; su nuera Betty; sus familiares, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Olavarría, era jubilada y vecina del barrio Pueblo Nuevo.

No se realizó velatorio y el responso tuvo lugar en la Capilla Ardiente. Sus restos fueron inhumados en el Crematorio Pinos de Paz este jueves 25 de junio a las 17:00 horas.

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