Cerro Negro paralizó su planta de ladrillos por 60 días en Olavarría

La crisis en el sector de la construcción afectó la actividad de la empresa Cerro Negro, que procedió a la paralización de su planta de ladrillos por un período de 60 días. La medida se adelantó debido a la falta de suministro de gas y a la acumulación de stock por la caída en los despachos.

Gustavo Bustamante, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas Olavarría (Soeco), señaló que el gremio ya evaluaba este escenario con la firma ante el freno en las ventas. Durante el parate, el personal que cuente con licencias pendientes deberá tomarse las vacaciones atrasadas, mientras que otros operarios serán reubicados en la planta de pisos para tareas de relevo. Para el resto de los trabajadores se aplicarán suspensiones con el pago del 80% del salario de bolsillo.

El dirigente gremial manifestó que existe un compromiso por parte de la empresa de mantener los puestos de trabajo en el corto plazo. No obstante, advirtió sobre la gravedad de la situación sectorial al detallar que tres de las cuatro plantas del holding se encuentran actualmente sin actividad debido a la recesión generalizada en la obra pública y privada.

Finalmente, Bustamante calificó el contexto actual como la peor crisis registrada para el sector ceramista, signada por una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que oscila entre el 30% y el 35% en los últimos tres años, lo que profundiza la caída del consumo a nivel nacional.