La jefa de Gabinete y diputada provincial, Mercedes Landivar, encabezó una nueva reunión de la Comisión para Obras de Infraestructura Rural, el ámbito de trabajo interinstitucional impulsado por el Municipio junto a representantes de distintos sectores vinculados a la producción y la educación.

El encuentro, el tercero desde la conformación de la comisión, se desarrolló en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal.

También participaron el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña; el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon; las concejalas Belén Abraham y Telma Cazot; Eugenia Bustos, Ricardo Silvestro y José María Ortiz por la Mesa Agropecuaria; Marta Casanella y Florencia Cervino por el área de Educación; y Gabriel Fernández Cáseres en representación de la Facultad de Ingeniería.

Durante la reunión, Mariano Arrignon presentó un informe sobre el estado de las obras que se ejecutan en distintos sectores de la red vial rural, además de detallar las intervenciones previstas para lo que resta del año. A partir de esa exposición, los participantes intercambiaron opiniones sobre cuáles son las obras que consideran prioritarias para avanzar en su ejecución.

Por su parte, Orfel Fariña brindó precisiones sobre el avance de distintos procesos licitatorios, algunos de los cuales se encuentran próximos a la apertura de ofertas, instancia previa a su adjudicación.

Además, durante el encuentro se respondieron consultas e inquietudes sobre diversas temáticas vinculadas con la realidad cotidiana del sector rural.