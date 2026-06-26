Fiscalía General de Azul brindó más precisiones tras el esclarecimiento de un abigeato en la zona de Santa Luisa

La Fiscalía General de Azul informó nuevos detalles de la investigación que permitió esclarecer un hecho de abigeato ocurrido en la zona rural de Santa Luisa.

Se indicó que en el marco de la causa, se realizó un allanamiento en el que fueron secuestradas varias armas de fuego, una de ellas con la numeración registral suprimida, lo que dio origen a una nueva investigación penal.

De acuerdo con el parte de prensa difundido por la Fiscalía General, la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Dr. Adrián Peiretti y se desarrolla con intervención de la Subcomisaría de Loma Negra, en el marco de la IPP N° 2938/26.

La medida judicial fue autorizada por el Juzgado de Garantías y tuvo como imputado a Claudio Fabián Guille, quien quedó vinculado a la causa a partir de distintos elementos reunidos durante la investigación.

Si bien durante el allanamiento no se logró secuestrar carne relacionada con el hecho investigado, los efectivos hallaron y secuestraron varias armas de fuego. Una de ellas presentaba la numeración registral suprimida, circunstancia que motivará nuevas actuaciones judiciales.

Desde la Fiscalía señalaron que las sospechas sobre el imputado surgieron a partir de testimonios que lo ubicaban en el sector donde se produjo el hecho, antecedentes vinculados a sospechas por episodios similares y publicaciones en las que ofrecía carne a un precio considerablemente inferior al valor de mercado. Además, se incorporaron declaraciones de testigos que aseguraron haber recibido esos ofrecimientos.

La investigación continúa en etapa instructora con el objetivo de determinar la eventual participación del imputado en el abigeato denunciado y establecer el origen de las armas secuestradas durante el procedimiento.