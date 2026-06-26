Una menor de edad fue trasladada al hospital tras un siniestro vial en el microcentro

Una menor de edad fue trasladada al Hospital Municipal Héctor Cura este viernes al mediodía luego de protagonizar un siniestro vial en el microcentro de la ciudad.

El hecho de tránsito ocurrió cerca de las 13:00 horas en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Alsina. En ese punto, por causas que se pretenden establecer, colisionaron una bicicleta en la que se trasladaba la menor y una camioneta Toyota Hilux guiada por un hombre.

Producto del impacto, la joven sufrió un fuerte dolor en uno de sus hombros, motivo por el cual fue asistida en el lugar y derivada en una ambulancia del servicio de salud pública al centro asistencial local para recibir una mejor atención médica.

En el sector del hecho trabajó el personal policial perteneciente al Comando de Patrullas de Olavarría, que ordenó la circulación vehicular.