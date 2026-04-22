Olavarría será sede del Campeonato Argentino de Ruta de Ciclismo

Imagenes Mauricio Latorre

El Municipio invita a la comunidad de nuestro Partido y la región a disfrutar de un evento deportivo que durante prácticamente una semana tendrá a Olavarría como centro de interés del ciclismo nacional. Se trata de la realización del Campeonato Argentino de Ruta, que se llevará a cabo desde el 21 al 26 de abril en nuestra ciudad. El evento es organizado desde la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta y la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Asociación Olavarría Centro de Ciclismo, el Municipio y el AMCO.

Se tratará de un campeonato reservado para las categorías Máster y Elite, tanto en damas como caballeros, cuyo cronograma se iniciará el 21 de abril en el Centro Cultural Municipal San José, donde durante gran parte de la jornada se llevará a cabo todo lo concerniente a la ratificación de inscripciones y verificaciones de licencias de los/las competidores. Desde las 20 horas realizará el denominado “congresillo técnico”, en el que se brindarán precisiones acerca del trazado y la competencia en sí.

La actividad en pista se iniciará el miércoles 22 de abril, en el circuito Hermanos Emiliozzi, y se prolongará hasta el domingo 26 inclusive, con rutinas de competencia que se iniciarán desde las 8 y se extenderán hasta el cierre de la tarde en todas las jornadas.

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, acompaña la realización de este tipo de eventos que tienen como relevante no sólo la promoción del deporte o una disciplina en particular, sino también el movimiento que se genera en todo el Partido en materia de hotelería, gastronomía y turismo.

Cronograma de competencias

La acción en el trazado local comenzará este miércoles y se extenderá hasta el domingo bajo el siguiente esquema: