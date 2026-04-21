Agradecimiento de una médica tras quedar encajada en el barro camino a Loma Negra

Una profesional de la salud que se dirigía a cumplir su guardia en la localidad de Loma Negra vivió un difícil momento este martes, cuando su vehículo quedó atrapado en el barro debido al intenso temporal de lluvia. El incidente ocurrió luego de que intentara tomar un desvío por la calle Sarmiento, debido a que la avenida Circunvalación se encontraba cortada por un siniestro vial previo.

Ante la imposibilidad de avanzar, la médica recibió el auxilio de personal de Defensa Civil y de la Delegación Municipal, quienes trabajaron bajo la lluvia para liberar el rodado y permitir que la profesional continuara su camino hacia el centro de salud.

«Sin saber lo que había llovido me encajé en el barro», relató la protagonista, quien decidió hacer público su agradecimiento por la rápida respuesta y la vocación de servicio demostrada por quienes la asistieron.

El mensaje de agradecimiento:

«Quiero agradecer públicamente a Defensa Civil, Adrian Guevara y Mariana Arnau, a la Delegación de Loma Negra, delegado Gabriel Suburu y a los chicos Jonathan Diaz Aspiroz, Jonathan Krell, Matias Pallero, por la ayuda que me brindaron hoy cuando quedé barada y encajada con el auto en el barro. Trabajaron bajo la lluvia y el barro, con rapidez, buena predisposición y el compromiso que demostraron hacen la diferencia. Da tranquilidad saber que hay personas trabajando con tanta vocación de servicio para la comunidad», expresó la profesional.

Asimismo, la doctora Laura Vanesa Chaparro extendió el reconocimiento a sus compañeros de guardia Antonio Rodriguez, Alejandra Pedernera y Mirta Lopez por el apoyo recibido, como así también a los jefes de guardia Nicolas Diaz Pereyra y Jorgelina Montenenegro.