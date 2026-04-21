Inferiores: El torneo “Mario Buceta” completó su quinta fecha

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Como cada fin de semana, se disputó la quinta fecha del torneo “Mario Buceta” de divisiones inferiores, con actividad repartida entre viernes y sábado. El cruce entre Ferro y El Fortín abrió la jornada, aunque la lluvia obligó a completar los partidos al día siguiente. Además, quedaron pendientes los encuentros entre Racing y Loma Negra en décima, novena y octava división.

En décima, El Fortín superó a Ferro por 3 a 1 con goles de Mateo Mundo, Ian Chamberlain y Matías Torres, mientras que Benjamín Vivas descontó para el local. Atlético Hinojo venció 2 a 0 a Municipales con tantos de Tiziano Campos y Bernardo Sarraute. Estudiantes derrotó 2 a 1 a Sierra Chica con goles de Ignacio Tesone y Enzo Pagella; Gaspar Krohling marcó para la visita. Embajadores se impuso 1 a 0 ante San Martín con gol de Tiziano Alba.

En novena, El Fortín se llevó el duelo ante Ferro por 1 a 0 con tanto de Máximo Abinceta. Municipales venció 2 a 1 a Atlético Hinojo con goles de Benjamín Azzato y Michel Trstenjak, mientras que Ciro Steinbach anotó para el local. Estudiantes goleó 5 a 0 a Sierra Chica con tantos de Tomás Fernández Sanz, Mateo Arbillaga, Thiago Silva Morais, Luca Bonsignore y Mateo Wienzbicky.

En octava, El Fortín volvió a imponerse sobre Ferro por 3 a 1, con goles de Manuel Brun Lafuente en contra, Ian Saniuk y Tobías Riboa; el propio Brun Lafuente había abierto el marcador para Ferro. Embajadores derrotó 3 a 1 a San Martín con tantos de Lautaro Tito Ibarra, Tiziano Nicolosi e Ian Van Dik, mientras que Bautista Sandoval marcó para el local.

En séptima, Ferro venció 3 a 1 a El Fortín con goles de Decaso, Bossi y Gargaglione; Mayoz anotó para la visita. Colonias y Cerros derrotó 2 a 0 a Villa Mailín con gol de Valentín Pardo Rueda. Municipales superó 2 a 0 a Atlético Hinojo con tantos de Ian Zurita y Ariel Urbina. Racing le ganó 2 a 1 a Loma Negra con goles de Leandro Velázquez y Fermín Aycaguer; Valentín Urrutia descontó.

En sexta, El Fortín venció 2 a 1 a Ferro con goles de Valentín Pizzano y Santiago Laurenz; Renzo Di Salvo marcó para el local. Estudiantes goleó 5 a 0 a Sierra Chica con dos tantos de Salvador Musotto, dos de Lautaro Nemeth Picchi y uno de Luciano Soraiz Lievana. Embajadores derrotó 2 a 0 a San Martín con goles de Juan Román González y Nacho Diorio. Racing se impuso 2 a 1 ante Loma Negra con goles de Romeo Arias y Gerónimo Pintos; Eduardo Power Báez anotó para la visita.

En quinta, Ferro y El Fortín igualaron sin goles. Racing venció 1 a 0 a Loma Negra con tanto de Bruno Santellán, mientras que Embajadores goleó 5 a 0 a San Martín con goles de Santino Pintos, Bernardo Peralta, Francisco Navarro en dos oportunidades y Santiago Maldonado Basques. En esta división tuvo fecha libre Luján.