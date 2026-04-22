Bolívar: un jurado popular resolverá la suerte de Germán Olivare, acusado del femicidio de Rocío González

El caso por el femicidio de Rocío González, ocurrido en agosto de 2024 en la ciudad de Bolívar, se encamina a una instancia decisiva con el inicio del juicio oral previsto para el próximo 19 de mayo en el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Azul.

Tal como informó el diario La Mañana, el proceso se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurados, por lo que será un jurado popular el encargado de determinar la responsabilidad penal de Germán Alejandro Olivare, único acusado en la causa.

Olivare llega al debate imputado por el delito de femicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una calificación que contempla la pena de prisión perpetua. Actualmente permanece detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.

El hecho que será juzgado ocurrió en una vivienda ubicada en calle Larregle, entre Pueyrredón y J.C. Báez, donde Rocío González fue asesinada a puñaladas. La víctima tenía 32 años, era policía y madre de una niña de 5 años, hija en común con el imputado.

De acuerdo a la investigación, el cuerpo fue hallado durante la madrugada del 3 de agosto en el interior del domicilio del barrio Pompeya. En el lugar también se encontraba Olivare con heridas de arma blanca que, según las primeras pericias, serían autoinfligidas.

El crimen generó una fuerte repercusión en la comunidad bolivarense, con manifestaciones públicas y reclamos de justicia en los días posteriores.

La causa es instruida por la UFI N° 15 de Bolívar, a cargo de la fiscal Julia María Sebastián. Además, se constató que al momento del hecho el acusado tenía vigente una medida de restricción dictada por el Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, que establecía el cese de hostigamiento hacia la víctima, en el marco de denuncias previas por violencia de género.

El juicio marcará un punto central en el proceso judicial, donde a lo largo de las audiencias se expondrán pruebas y testimonios ante el jurado, que finalmente deberá emitir un veredicto sobre la responsabilidad del acusado.