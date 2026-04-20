Celebraron los 110 años de Racing con una cena

Racing Atletic Club realizó este sábado por la noche una cena show en el gimnasio de la avenida Colón para conmemorar su 110° aniversario. El evento contó con la participación de más de 400 personas, entre socios, allegados e integrantes de la comunidad.

Durante el transcurso de la velada se llevaron a cabo discursos oficiales, sorteos y presentaciones musicales en vivo. El presidente de la institución, hizo mención a las obras que se están ejecutando en el club y destacó la articulación de trabajo entre la comisión directiva y las diferentes subcomisiones.

Por su parte, el intendente municipal Maximiliano Wesner participó del encuentro y brindó un discurso donde se refirió al rol social que cumple la entidad en la ciudad.