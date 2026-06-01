Bomberos y la Subcomisión de Damas realizaron una nueva entrega solidaria en Neonatología

Integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría y de su Subcomisión de Damas visitaron este jueves el área de Neonatología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, donde concretaron una nueva entrega de donaciones destinadas a acompañar a las familias que reciben atención en ese servicio.

La actividad se enmarca en un trabajo solidario que ambas instituciones sostienen desde hace años junto al hospital, con el objetivo de brindar asistencia a los recién nacidos y sus familias.

La delegación fue recibida por la responsable del área, Florencia Golinelli, junto a la neonatóloga Estefanía Leguizamón y el equipo de profesionales que desarrolla tareas diariamente en el sector.

Durante la visita se entregaron distintos elementos que habían sido donados por la comunidad y recibidos en el Cuartel Central de Bomberos. Entre ellos se encontraban ropa para bebés, pañales, cochecitos, juguetes y otros artículos de utilidad para las familias.

Además, la Subcomisión de Damas hizo entrega de mantas confeccionadas especialmente para los recién nacidos. Las mismas fueron elaboradas a partir de una donación de telas realizada por el Banco Macro, lo que permitió continuar con una iniciativa que se mantiene desde hace varios años y que acompaña el trabajo del área de Neonatología.

Desde Bomberos Voluntarios destacaron que estas acciones son posibles gracias a la colaboración de vecinos, instituciones y empresas que realizan aportes para sostener este tipo de iniciativas solidarias, que permiten fortalecer el acompañamiento a quienes atraviesan momentos de especial sensibilidad.