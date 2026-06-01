Obras Rurales: destacan avances en caminos, trabajos hidráulicos y obras licitadas en distintos puntos del Partido

La Dirección de Obras Rurales de Olavarría difundió un nuevo informe sobre las tareas realizadas desde el 18 y hasta el 30 de mayo. Según se indicó durante ese período se desplegó una importante cantidad de equipos para intervenir caminos rurales, ejecutar obras hidráulicas y avanzar en proyectos licitados que se encuentran en marcha. Según se señaló, las condiciones de humedad representaron una dificultad adicional durante las últimas jornadas, aunque los trabajos continuaron en distintos sectores del Partido

Entre las intervenciones más relevantes se destacan las tareas realizadas en la zona de Iturregui, donde se trabajó sobre el camino 78-1-52 entre Iturregui y Ruta 60, con tareas de reconformado sobre aproximadamente 20 kilómetros. También se avanzó en caminos de La Montañesa, Recalde y Mápis, donde se realizaron bacheos, perfilado de material y trabajos para mejorar el escurrimiento del agua mediante cunetas.

En la zona de Blanca Grande se ejecutaron mejoras en varios caminos rurales con aporte de material, mientras que en el sector de Espigas se realizaron intervenciones puntuales sobre accesos y sectores afectados por ahuellamientos. Además, uno de los trabajos destacados fue la mejora del camino 78-3-130, que conecta el pavimento del Aeropuerto con la Escuela N° 29, donde se aportó material estabilizado para facilitar el tránsito de docentes y estudiantes.

El informe también detalla diversas tareas en la zona de Espigas, Paso López, Alberdi, Crotto, Pourtalé, Durañona y Santa Luisa, con trabajos de reconformado, aporte de material, compactación y saneamiento de sectores comprometidos por el agua.

En paralelo, continuaron distintas obras hidráulicas destinadas a mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos. Se realizaron intervenciones en cercanías de la media estación Pourtalé, entre el Autódromo y el Aeropuerto, sobre la prolongación de avenida Colón y en el camino de La Payanca, donde se colocó una alcantarilla. También avanzan tareas de limpieza, mantenimiento y reemplazo de alcantarillas en zonas como Mápis, Recalde, Ramírez y el Camino de Spina.

Respecto de las obras licitadas, el municipio informó que presentan un avance sostenido. Entre ellas se encuentra la obra de alteo, entoscado y limpieza de cunetas en el camino 78-06 entre Pourtalé y Ruta 51, que contempla la mejora de casi siete kilómetros y ya muestra un importante nivel de ejecución. También continúan los trabajos en el camino 78-2-50, en la zona Muñoz-Rocha.

Además, se encuentran en marcha otras obras de gran magnitud, como la intervención en caminos rurales de la zona de 16 de Julio, adjudicada a la empresa Atak SRL por un monto de 226,2 millones de pesos, y la mejora de más de seis kilómetros del camino 78-2-26 en la zona de Paso López, una obra valuada en 110,1 millones de pesos que incluye trabajos de alteo, entoscado y colocación de alcantarillas para optimizar la transitabilidad y el drenaje.

Según el informe firmado por el director de Obras Rurales, ingeniero Mariano Arrignon, durante este período la red vial rural contó con 15 motoniveladoras, 9 retroexcavadoras, 4 retropalas y 11 camiones volcadores distribuidos entre tareas de mantenimiento y obras. También se reiteró el pedido a los usuarios para evitar la circulación durante jornadas de lluvia o inmediatamente después de precipitaciones, con el objetivo de preservar el estado de los caminos rurales.