Sumá tu firma: El Municipio impulsa una campaña para defender el régimen de Zona Fría

El Municipio de Olavarría convocó a la comunidad a sumarse a una campaña de adhesión en defensa del régimen de Zona Fría, ante el avance de un proyecto legislativo que podría modificar los descuentos vigentes en las tarifas de gas y generar aumentos en las facturas que pagan miles de familias del Partido.

La iniciativa surge luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a una propuesta que modifica el esquema actual de beneficios. Según se explicó, el proyecto limita el alcance de los descuentos que hoy reciben los usuarios residenciales y podría impactar de manera directa en la economía de los hogares olavarrienses.

Actualmente, las personas alcanzadas por el régimen de Zona Fría reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. Sin embargo, el proyecto aprobado en la Cámara Baja propone que el beneficio se aplique únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes que integran la factura residencial.

Desde el Municipio señalaron que los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa una parte importante del cargo fijo, y el costo del transporte troncal del gas natural. De prosperar la iniciativa, esos conceptos dejarían de estar alcanzados por el descuento que actualmente financia el Estado.

Además, el proyecto plantea una modificación parcial del esquema implementado en 2021 e introduce cambios en la forma de calcular el beneficio.

Con el objetivo de expresar el respaldo a la continuidad del régimen, el Municipio habilitará mesas de adhesión para que vecinos y vecinas puedan firmar planillas de apoyo. La campaña se desarrollará de 8 a 13 horas en distintos edificios públicos de la ciudad y las localidades.

Dónde firmar

Las planillas estarán disponibles en: