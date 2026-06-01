La adopción y el derecho a vivir en familia: la reflexión que dejó la charla del juez Santiago Arrondo en Coopelectric

La adopción, sus desafíos, sus mitos y, sobre todo, el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia fueron los ejes de una charla que brindó días atrás el juez de Familia Santiago Arrondo en el Salón Auditorio de Coopelectric. La propuesta formó parte del ciclo de encuentros que organiza mensualmente la cooperativa y convocó a un importante número de asistentes.

Durante su exposición, Arrondo ofreció una explicación clara sobre el proceso de adopción y el marco legal que lo sostiene, poniendo el foco en la protección integral de la niñez. El magistrado definió a la adopción como una institución jurídica destinada a garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y desarrollarse en una familia cuando sus necesidades materiales y afectivas no pueden ser satisfechas en su entorno de origen.

A lo largo de la charla, repasó las distintas etapas que pueden desembocar en una adopción: las medidas de abrigo, la intervención de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, la declaración de adoptabilidad, la guarda con fines de adopción y, finalmente, la adopción propiamente dicha.

Uno de los aspectos centrales de su exposición fue la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en 1994, que coloca a los niños como sujetos de derecho y prioriza aspectos fundamentales como la identidad, la salud, la educación, la protección y el derecho a la vida familiar.

También abordó una de las consultas más frecuentes vinculadas al tema: quiénes pueden adoptar. En ese sentido, explicó que pueden hacerlo parejas de distinto o del mismo sexo, casadas o en unión convivencial, así como personas solas, siempre que se inscriban en los Legajos de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción correspondientes a su jurisdicción.

Arrondo buscó además derribar algunos prejuicios habituales. Entre ellos, destacó que la situación económica no constituye un requisito excluyente para adoptar y alentó a quienes tengan inquietudes a acercarse a los juzgados para recibir información y asesoramiento profesional.

Más allá de los aspectos jurídicos y administrativos, la actividad se transformó en un espacio de reflexión y diálogo. El intercambio permitió visibilizar no sólo el trabajo que desarrolla la Justicia de Familia en materia de niñez, sino también el acompañamiento que reciben quienes atraviesan procesos de adopción.

El encuentro estuvo marcado además por testimonios que aportaron una dimensión profundamente humana al tema. Entre ellos se destacó la participación de Sergio Sarachu, autor del libro Un hijo de tres madres, y el relato de Alai, una adolescente de 15 años adoptada a los siete, junto a su familia. Sus experiencias generaron momentos de gran emoción entre los presentes y permitieron comprender el impacto que estos procesos tienen en la vida de quienes los protagonizan.

Registro de Cuidadores Familiares

Durante la jornada también se difundió información sobre el Registro de Cuidadores Familiares, una experiencia piloto de la que participa el Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría junto a otros siete juzgados bonaerenses.

La iniciativa está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años que viven en instituciones y para quienes no se han encontrado postulantes a adopción o que no han prestado consentimiento para ser adoptados.

Los cuidadores familiares ofrecen un entorno de convivencia y acompañamiento estable, brindando una referencia afectiva y un ámbito familiar para el desarrollo de sus proyectos de vida.

Quienes deseen sumarse deben residir en la provincia de Buenos Aires, ser mayores de 25 años, completar un formulario de preinscripción online y participar de dos talleres virtuales de capacitación. Para más información también pueden acercarse al Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría, ubicado en Moreno 3157.