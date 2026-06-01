Funcionarios de Kicillof tienen prohibido viajar al Mundial

Los funcionarios del Gabinete de Axel Kicillof tienen vetada la posibilidad de viajar al Mundial de fútbol que se juega en Estados Unidos, Canadá y México. La noticia fue confirmada este lunes en conferencia de prensa por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien dio detalles de la orden.

«El gobernador nos pidió que, obviamente, alentemos a la Selección desde nuestras casas, desde nuestros espacios y desde los municipios que van a tener sus fan fest», contó Bianco que, de esta manera, le puso confirmación a lo que había trascendido días atrás. «A mí particularmente me van a encontrar viéndolo en Quilmes», agregó.

La definición se enmarca en una decisión de la administración bonaerense de evitar viajes oficiales o de funcionarios a la Copa del Mundo en un contexto marcado por las dificultades económicas, los recortes de fondos nacionales y la disputa política permanente con el gobierno de Javier Milei.

Esta decisión va en sintonía con la que también pretende implementar Nación. Tras el dolor de cabeza que significó para el Ejecutivo libertario la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde Casa Rosada enviaron recomendaciones a funcionarios y legisladores del espacio para que se abstengan de asistir a la copa que comenzará el jueves 11 de junio.

Justamente, la razón detrás de la orden hacia los ministros de la Provincia está asociada a la situación económica actual. “Es de bastante sentido común que los que somos funcionarios políticos en un momento tan crítico no tengamos que ir al Mundial”, afirmó el titular de Gobierno.

En este escenario, Bianco dijo que si alguno de los miembros del Gabinete ya tiene el pasaje lo va a tener que cancelar o “lo deja abierto y se va en las vacaciones”.

La medida se complementa con una iniciativa impulsada junto a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio Tapia. Tras una reunión con intendentes bonaerenses, la entidad anunció que brindará apoyo a los municipios que deseen instalar pantallas gigantes y organizar fan fest gratuitos para seguir los partidos de la Selección Argentina.