«Porque es inocente y la queremos libre»: César Valicenti y la adhesión a una movilización del «interior bonaerense» a San José 1111

El Consejero General de Educación y ex diputado, César Valicenti compartió este lunes una convocatoria a movilizar hacia San José 1111, lugar donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

El próximo 10 de junio se cumplirá un año desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de prisión de Cristina Fernández y ocho días después, el 18 de junio, se inició su prisión domiciliaria.

Bajo el lema «El interior bonaerense con Cristina», Valicenti anunció la realización de una movilización el próximo lunes 15 de mayo a las 13 horas.

«Los pueblos y ciudades del interior de la Provincia de Buenos Aires nos movilizamos a San José 1111 el 15 de Junio a las 13hs. Porque es inocente y la queremos libre», señaló Valicenti en el mensaje en redes sociales donde anunció que Olavarría se pliega a la convocatoria.