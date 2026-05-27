Un concejal libertario debe más de «20 millones de pesos» en tasas al Municipio de Azul

El intendente de Azul Nelson Sombra se refirió este lunes, en el programa “Posición Adelantada” que conduce Claudio Omar Bevacqua , a la deuda por tasas municipales que mantiene el concejal libertario Luis Hoursouripe y aseguró que supera los 20 millones de pesos.

“Me parece sumamente contradictorio”, sostuvo Sombra al cuestionar la situación del edil opositor.

“Tiene una deuda con el Municipio, no con el intendente, de más de 20 millones de pesos. Y no surgió en estos dos años, viene acumulando hace rato”, afirmó.

El jefe comunal vinculó además el debate con el financiamiento del Estado municipal y el pago de salarios. “¿De dónde piensa que sale la plata para pagarle el salario como empleado municipal si no es a través de las tasas?”, expresó.

Sombra también apuntó contra la postura política del concejal y consideró que existe una contradicción entre “cobrar del Estado” y no cumplir con el pago de tributos municipales. Según dijo, tampoco existiría un plan de pagos vigente.