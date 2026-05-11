Charla “Acciones en torno a la puesta en valor del archivo histórico de la Sociedad Portuguesa”



La Sociedad Portuguesa invita a sus socios y la comunidad a participar de una charla

abierta destinada a reflexionar sobre la importancia de preservar y poner en valor el archivo

histórico de la institución, entendiendo que la historia de una comunidad vive y se

resignifica a través de sus documentos, memorias y relatos compartidos.

La actividad estará a cargo de Marcos Rodríguez, investigador, y Fátima Novo, Licenciada

en Antropología Social.

-Fecha: 16 de mayo

-Horario: 17 hs

-Lugar: Sociedad Portuguesa – 25 de Mayo 3269

Además, la charla será transmitida en vivo a través del Facebook de la Sociedad

Portuguesa.

Un encuentro pensado para toda la comunidad, con el objetivo de acercarse a la historia,

fortalecer la identidad colectiva y ser parte activa de las acciones de preservación

patrimonial de la institución.