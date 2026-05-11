Charla “Acciones en torno a la puesta en valor del archivo histórico de la Sociedad Portuguesa”
La Sociedad Portuguesa invita a sus socios y la comunidad a participar de una charla
abierta destinada a reflexionar sobre la importancia de preservar y poner en valor el archivo
histórico de la institución, entendiendo que la historia de una comunidad vive y se
resignifica a través de sus documentos, memorias y relatos compartidos.
La actividad estará a cargo de Marcos Rodríguez, investigador, y Fátima Novo, Licenciada
en Antropología Social.
-Fecha: 16 de mayo
-Horario: 17 hs
-Lugar: Sociedad Portuguesa – 25 de Mayo 3269
Además, la charla será transmitida en vivo a través del Facebook de la Sociedad
Portuguesa.
Un encuentro pensado para toda la comunidad, con el objetivo de acercarse a la historia,
fortalecer la identidad colectiva y ser parte activa de las acciones de preservación
patrimonial de la institución.