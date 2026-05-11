Scaloni presentó la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, envió a la FIFA la prelista oficial de 55 jugadores de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La nómina incluye varios nombres habituales del ciclo campeón del mundo, aunque también aparecen algunas sorpresas como el arquero Santiago Beltrán de River Plate y los juveniles Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos de Boca Juniors.

La Selección debutará el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J. La lista definitiva de 26 futbolistas deberá presentarse antes del 30 de mayo.

Entre los convocados aparecen referentes como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

También fueron incluidos jóvenes que vienen sumando protagonismo en Europa, como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Alejandro Garnacho y Nicolás Paz.

La prelista completa

Arqueros:

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

Defensores

Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.

Mediocampistas

Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía y Valentín Barco.

Delanteros

Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas