Ignacio Kovarsky pidió previsibilidad y reglas claras para potenciar la ganadería

Imagenes Mauricio Latorre / entrevista Jorge Scotton

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, analizó los desafíos estructurales que enfrenta el sector ganadero en el marco de su visita a La Ganadería que viene y destacó la necesidad de establecer políticas de mediano y largo plazo que brinden seguridad al productor. En el marco de una entrevista, el dirigente ruralista subrayó que la ganadería requiere estabilidad debido a sus ciclos biológicos, señalando que desde que nace una ternera hasta que pare transcurren tres años.

infraestructura y carga impositiva

Kovarsky enfatizó que uno de los principales obstáculos para el crecimiento del sector es el déficit en infraestructura, particularmente en lo que respecta al estado de los caminos rurales. «Otros países están discutiendo cosas mucho más complicadas y nosotros todavía no resolvemos caminos», cuestionó. +1

Asimismo, el titular de Carbap expresó su preocupación por la presión fiscal que sufren los productores, mencionando específicamente las tasas municipales y los ingresos brutos provinciales. Calificó como «impuestos obsoletos» a las guías municipales y permisos de venta, asegurando que estos gravámenes «asfixian» la actividad.

Producción y mercado externo

En relación con la política comercial, Kovarsky abogó por una comunicación fuerte hacia la sociedad sobre la importancia de exportar. Explicó que producir más no solo permite abastecer el mercado interno con mejores precios, sino que también garantiza la salida de cortes de alta calidad que el mundo demanda.

«Si producimos más seguramente va a ser mucho más barato, pero si escasea el producto siempre va a ser más caro».

También destacó la necesidad de mejorar los índices reproductivos en Argentina, que actualmente se mantienen en un 62%, y atender las demandas sanitarias globales relacionadas con enfermedades zoonóticas.

El rol de las instituciones y el recambio joven

Sobre la crisis de las instituciones, Kovarsky —quien se formó en los ateneos rurales— defendió la participación juvenil y la importancia de la alternancia en los cargos directivos. «Entendemos que el recambio es necesario y que no hay que quedarse pegado a los sillones», afirmó, destacando que los dirigentes deben ser herramientas para el productor y no buscar un crecimiento personal. +1

La falta de frigoríficos locales

Consultado sobre la paradoja de que distritos ganaderos de excelencia como Olavarría no cuenten con frigoríficos propios, el dirigente sugirió que la solución debe provenir de una articulación público-privada. Advirtió sobre los riesgos de los mataderos estrictamente municipales debido a sus costos de mantenimiento y propuso que los intendentes trabajen para hacer atractivas sus localidades para inversiones privadas que generen fábricas y empleo especializado.