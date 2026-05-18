Provincia amenaza con judicializar la quita del fondo eléctrico y advierte sobre fuertes aumentos en el interior bonaerense

El Gobierno de Axel Kicillof advirtió que recurrirá a la Justicia si el Congreso avanza con el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei que elimina el fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas del interior bonaerense.

La advertencia fue realizada por el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, quien cuestionó con dureza la iniciativa nacional y sostuvo que la medida pondría en riesgo el funcionamiento de numerosas cooperativas que prestan servicio en pequeñas localidades.

“Creo que no prosperará. Habla de la ignorancia del Gobierno. No es constitucional, no hay manera que lo hagan”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa en Gobernación.

El fondo compensador funciona desde 1996 y se financia mediante aportes de grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala para asistir a entidades más pequeñas que operan en localidades del interior provincial.

Según explicó Ghioni, el esquema alcanza a unas 200 cooperativas que brindan servicio en cerca del 40% del territorio bonaerense. “Las 200 cooperativas llegan al 40% de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido por ley”, sostuvo.

Desde la Provincia advirtieron que la eliminación del mecanismo podría derivar en incrementos muy fuertes en las facturas de electricidad de usuarios del interior bonaerense. “Si el pueblo al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir”, aseguró el subsecretario.

Ghioni además cuestionó el artículo del proyecto que prohíbe incorporar conceptos ajenos al servicio dentro de las facturas, algo que ya había generado controversias judiciales en distintos puntos del país. Para el funcionario bonaerense, la iniciativa implica “un avasallamiento sobre la propia jurisdicción” provincial.

“La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros”, remarcó.

El proyecto también impacta sobre la zona fría

La discusión legislativa también incluye modificaciones sobre el régimen de zona fría, que subsidia parte de las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza propone limitar el alcance del beneficio que actualmente alcanza a millones de usuarios en todo el país y a 95 municipios bonaerenses.

Desde el Gobierno bonaerense denunciaron que la medida representa “otro intento de castigar a los bonaerenses”.

Según indicó Ghioni, la propuesta nacional no solo reduciría la cantidad de beneficiarios sino también el nivel de subsidio otorgado.

“Ahora lo que se subsidiaría es el 50% del precio del gas, dejando afuera el transporte, distribución y todo el resto de los componentes”, explicó.

La ampliación del régimen de zona fría se había implementado en 2021 y permitió extender descuentos del 30% y 50% en las tarifas de gas a unos 4 millones de hogares en todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, más de 1,2 millones de hogares del interior quedaron alcanzados por ese esquema.