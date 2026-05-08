Cinco localidades bonaerenses se anotan para participar del Best Tourism Villages 2026

Cinco localidades de la provincia de Buenos Aires fueron preseleccionadas para competir por un lugar entre los candidatos argentinos al programa Best Tourism Villages 2026, la iniciativa impulsada por ONU Turismo que distingue a pueblos rurales destacados por su identidad, sostenibilidad y desarrollo turístico.

Argentina presentó este año 55 postulaciones provenientes de 20 provincias y ahora la Secretaría de Turismo de la Nación, encabezada por Daniel Scioli, deberá definir cuáles serán los ocho destinos que representarán al país en la competencia internacional.

Los cinco pueblos bonaerenses que quedaron en carrera son:

Mar de las Pampas

Isla Martín García

Sierra de la Ventana

Carhué

Coronel Vidal

El reconocimiento internacional apunta a distinguir destinos rurales de baja densidad demográfica que logran preservar tradiciones, patrimonio cultural y recursos naturales, al tiempo que desarrollan propuestas turísticas sostenibles e innovadoras.

A diferencia de otros certámenes turísticos, el programa de ONU Turismo no pone el foco en los destinos más masivos o consolidados, sino en comunidades pequeñas que sobresalen por su autenticidad, identidad local y compromiso comunitario.

Desde la creación de la iniciativa en 2021, más de mil pueblos de cien países participaron de las distintas ediciones.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, sostuvo que “el turismo es un cambio de juego comprobado para las comunidades más pequeñas, las que tratan de mantener vivas las tradiciones y preservar la naturaleza”.

Los países participantes tienen plazo hasta el 9 de junio para confirmar oficialmente sus candidaturas definitivas.